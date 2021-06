“Nos cuesta tener los impuestos al día y esto genera impotencia”

Polémico cobro retroactivo del monotributo. Para el abogado tributarista, Guillermo Poch, “el fisco debería contemplar las situaciones y dar facilidades mayores” por fuera de las 20 cuotas de no dar marcha atrás como se anunció ayer.







La AFIP recategorizó a más de 4.000.000 de monotributistas de acuerdo con la escala en la que corresponde estar encuadrado, a partir de febrero de este año, en función de lo establecido por ley y en igual proporción que la evolución del haber mínimo jubilatorio. De esta manera, quienes ya habían pagado en tiempo y forma sus obligaciones, se encontraron con que tienen una deuda correspondiente al retroactivo de dicha actualización.





Así, el polémico último cambio que la AFIP hizo sobre el pago del monotributo provocó el malestar de los contribuyentes indignados por el carácter “retroactivo” de la modificación.



Si bien el Gobierno podría dar marcha atrás a la cuestionada decisión, en Misiones los afectados por el organismo recaudador se organizan para resistir al nuevo cobro que les impusieron.



Adriana Kosnicki, comerciante y monotributista de Oberá contó la FM 89.3 Santa María de las Misiones que “somos comerciantes autoconvocados, estamos armando una asociación provincial, yo pertenezco a una a nivel nacional que es una unidad de comerciantes, y debido a la noticia de la AFIP, empezamos a juntar firmas de comerciantes”. Además también se sumaron “profesionales y gente que hace servicios”.



“Nos encontramos con gente que se contacta con nosotros” dijo y puntualizó “hoy (por ayer) presentamos una nota a Defensoría del Pueblo, nos reunimos con Patricia Nittmann y su abogada, vamos a trabajar en conjunto, ellos con la parte legal impositiva y nosotros juntando firmas. Hasta el viernes tenemos tiempo”.



También explicó que “vamos a dejar la nota en distintos puntos de la ciudad para que se puedan acercar todos los monotributistas, no sólo comerciantes”. En esa línea, manifestó que “profesionales han puesto a disposición sus estudios para que puedan firmar allí”.





Por otro lado, solicitó que monotributistas se contacten al número 3755-680101 (o se acerquen a avenida Libertad 145) para firmar o para que les puedan enviar la mencionada nota. “Yo les envío la nota y pueden presentarla en la Defensoría del Pueblo en su ciudad”, remarcó. “La idea es que sumemos fuerza con este reclamo”, indicó.



“Con lo que nos está costando a todos tratar de llevar nuestros impuestos al día que pase esto genera mucha impotencia”, opinó. “Estoy tratando de salir adelante, trabajar, generar empleos, y en vez que nos ayuden con créditos blandos nos ponen obstáculos”, explicó.



“Empezamos por las vías que corresponden, iniciamos en la Defensoría del Pueblo, el lunes nos volvemos a reunir, y ya tenemos varios días para trabajar y juntar firmas”, señaló la comerciante obereña que no ocultó la indignación que atraviesa.



Sobre las 20 cuotas que posibilita el Estado para pagar el monotributo retroactivo, si no se da marcha atrás con la medida, comentó que “no corresponde porque el artículo 17 de la Constitución dice que una cuenta que ya fue saldada no se puede volver a cobrar”.