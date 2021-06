Coparticipación: Misiones recibió $8.836,1 millones y las transferencias crecen por encima de la inflación por décimo mes consecutivo

La

s transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias registraron un nuevo crecimiento durante el mes de mayo, y dicha racha alcista acumula llegó a los diez meses consecutivos de alzas de las transferencias. En mayo, se distribuyó un total de $274.492,7 millones, registrando un crecimiento interanual del 59,7% a pesos corrientes, que ajustados por alza de precios equivale a un incremento real del 7,4%. Si bien se trata de un alza de importancia para los distritos, fue notoriamente menor a la observado el mes previo, que fue del 37% en términos reales.

En el caso de Misiones, ingresaron a la provincia unos $8.836,1 millones, con un crecimiento a pesos corrientes del 64,8% interanual, y la expansión en términos reales fue del 9,1%, según un informe de la consultora Politikon Chaco en base a datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.Observando los componentes que componen las transferencias automáticas para el caso misionero, la coparticipación federal totalizó $8.054,8 millones (91% del total de las transferencias automáticas) y mostró un crecimiento del 67,3% nominal (y +10,8% real)Por su parte, los recursos derivados de los leyes y regímenes especiales fueron por otros $394,7 millones. En ese escenario, el Impuesto a los Bienes Personales sufrió una caída del 21,6% nominal respecto al año anterior, pero debe considerarse que AFIP estableció una prórroga de los vencimientos de mayo de este tributo, lo cual hizo descender el monto recaudado. Del resto de los drivers, mostraron aumentos reales el IVA de Seguridad Social (+21,5%) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+30,7%), mientras que el referido al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes tuvo una caída real (-8,7%).Finalmente, Misiones recibió otros $386,6 millones en concepto de compensación del Consenso Fiscal.Tabla 1. Recursos por transferencias automáticas del Gobierno Nacional a la provincia de Misiones, visto por drivers. Totales en millones de pesos corrientes y variaciones % interanuales.(*) Montos fijos. (**) Variación real de mayo 2021 calculada en base a proyección según REM BCRA. El cálculo para Misiones se hace sobre IPC NEA. No incluye TRF de Régimen Energía Eléctrica. Fuente: Politikon Chaco en base a DNAPCon este crecimiento, Misiones acumula diez meses consecutivos de incrementos reales de las transferencias, que tocaron un techo en el pasado abril en términos de crecimientos porcentuales, pero en mayo registraron un récord en términos absolutos.Sin embargo, la nota negativa es que, al medir las transferencias de mayo 2021 a pesos constantes, si bien fueron mayores a las de mayo 2020 (donde impacto fuertemente el escenario pandémico), quedaron por debajo del mismo mes de 2019, 2018 y 2017 (-22%; -21% y -3% respectivamente).Recordamos que en mayo 2020 las provincias sufrieron la mayor caída del año de las transferencias automáticas (en Misiones cayeron 27,6% en términos reales), por lo cual la recuperación en este 2021 en pesos constantes compensa la caída del año anterior, pero no logra superar a las de los años previos. La prórroga de Bienes Personales tuvo mucho que ver en este punto (por este concepto, la provincia recibió en mayo $530 millones menos que en abril) y también, en menor medida, la establecida para el Impuesto a las Ganancias.A su vez, acumulando los datos del período enero – mayo 2021, Misiones percibió ya un total de $39.912,4 millones por transferencias automáticas: en términos reales, equivale a un crecimiento del 14,4% respecto al mismo período del 2020.Gráfico 1. Transferencias automáticas del Estado Nacional a la provincia de Misiones. Enero 2020 a mayo 2021, en pesos corrientes y variaciones % interanuales.(*) Mayo 2021 no incluye Régimen de Energía Eléctrica. La variación % real se calculó en base a proyecciones de IPC NEA de mayo 2021 según REM BCRA. No incluye TRF por Régimen de Energía Eléctrica. Fuente: Politikon Chaco en base datos de la DNAPResultados por jurisdicciónEn mayo, todas las provincias mostraron incrementos reales, pero de diferentes magnitudes según el IPC regional. Para dar una mayor aproximación territorial al alza de las transferencias, se usan el IPC por regiones para hacer el cálculo de variación real usando una proyección para el mes de mayo en base al REM del BCRA. En ese marco, y como se vienen destacando en los informes de los meses precios, las provincias patagónicas muestran los mayores incrementos, y las de Cuyo y NEA los menores.En dicho escenario, la provincia de Misiones (afectada fuertemente por la inequidad del sistema actual de reparte) tuvo el incremento más bajo del país junto a Mendoza.Gráfico 2. Transferencias automáticas del Estado Nacional a las 24 jurisdicciones. Mayo 2021, variaciones % interanuales en términos reales.(*) Las variaciones % reales se calcularon en base a proyecciones de IPC de cada región para mayo 2021 según REM BCRA. No incluye TRF por Régimen de Energía Eléctrica. Fuente: Politikon Chaco en base datos de la DNAPUna vez más, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró fuertes caídas reales a partir de la quita de puntos de coparticipación que estableció el Gobierno nacional en los últimos meses del 2020. De esa forma, la caída real de la CABA fue del 54,1% en comparación con mayo de 2020.