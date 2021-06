Calendario de pagos de la Anses para este martes









La Anses informó que este martes 1ro de junio se abonan Pensiones No Contributivas y los programas Alimentar y Repro II. Cabe destacar que en junio se efectivizará el pago del medio aguinaldo junto al aumento del 12,12 por ciento por la Ley de Movilidad para Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones.