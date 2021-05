ULTIMOMOMENTO : Escándalo en Villa Cabello: “Vamos a ver quién es más pesado acá”

Escándalo en Villa Cabello: “Vamos a ver quién es más pesado acá”











Un individuo violó una restricción de acercamiento a su ex, la amenazó y luego se enfrentó con la Policía en la chacra 148 de Posadas.





A última hora del domingo, alrededor de las 22:30, un escándalo se desató en la chacra 148 de Posadas, después de que un individuo de 33 años irrumpiera en la vivienda de su ex pareja, en la avenida Kolping casi Blas Parera, a pesar de tener una restricción de acercamiento.





Aparentemente, el hombre ya venía hostigando a su antigua pareja durante todo el día, ya que durante la tarde -según la denuncia de la víctima- se había presentado en su lugar de trabajo y le sustrajo el fusible de encendido de su vehículo.



Luego se hizo presente en el domicilio de su amiga a exigirle que desalojara el lugar donde vive, ya que él abonaba el alquiler. Ése fue el reclamo que hizo durante la noche en la vivienda de su ex, donde la amenazó y eso motivo un llamado de ésta al 911.



No conforme con todo ello, cuando efectivos de la Agrupación Motorizada llegaron al lugar, el irascible se enfrentó a ellos, profiriendo insultos y amenazas al personal actuante. “Yo levanto el teléfono y ustedes no trabajan más, vamos a ver quién es más pesado, ustedes no saben con quién se meten”, advirtió a los uniformados.



Pese a su intensa resistencia, el individuo terminó detenido.