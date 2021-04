Un Pais Con Buena Gente!! : A partir de este miércoles pasado, Cristina Kirchner pasó a cobrar dos pensiones por $ 1.600.000

-A partir de este miércoles pasado, Cristina Kirchner pasó a cobrar dos pensiones por $ 1.600.000



-Se publicó en el Boletín Oficial que dejó de cobrar el sueldo de vicepresidenta de unos 300 mil pesos. Pese a que diputados de la oposición apelaron la polémica decisión de la ANSES.















Cristina Kirchner dejó de cobrar a partir de este miércoles su sueldo de vicepresidenta de unos 300 mil pesos y pasó a cobrar dos pensiones vitalicias por un valor de 1.600.000 pesos por mes, mientras en la Justicia continúa el debate sobre si ese pago de la ANSES es legal.



Así quedó establecido por una resolución con fecha 5 de abril del secretario general de la presidencia Julio Vitobelo publicada en el Boletín Oficial.



El diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacece estimó Cristina cobrará ahora unos “800 mil pesos por cada pensión, es decir 1.600.000 pesos en total”. Más “100 millones de retroactivo” por pensiones no cobradas desde diciembre de 2015 a la fecha.



Cacece resaltó que la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, ordenó el pago pese a que aún falta que la cámara de la seguridad social resuelva una apelación de un grupo de diputados contra la polémica medida del juez Ezequiel Pérez Nani.



La resolución 145/2021de Vitobello dice que "conforme la comunicación del día 05 de marzo de 2021, la Señora Vicepresidenta puso en conocimiento de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, su decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fue electa, a partir del 01 de abril del corriente año".



Agrega que "tómese conocimiento de la renuncia a la percepción de haberes correspondientes al cargo de Vicepresidenta de la Nación a partir del 01 de abril del 2021, realizada por la Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner".



Luego dice que "Comuníquese a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a efectos que arbitren los medios necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de lo indicado en el artículo precedente".



Mientras tanto, Cacece y otros diputados de la oposición insistieron con ser tomados como parte interviniente en el expediente que tramita en el fuero de la Seguridad Social, al entender que la ANSES -que dirige Fernanda Raverta-, lejos de resguardar los intereses del Estado "sólo favoreció a la ex presidenta" al concederle una doble pensión vitalicia.



Los legisladores Cacece, Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña, Luis Petri, Jimena Latorre y Dolores Martínez pidieron al juez subrogante Ezequiel Pérez Nami que los vuelva a tomar como querellantes.



Será la Cámara de Apelaciones de la seguridad social la que dirima el asunto. Dicha instancia aún no se pronunció respecto a si corresponde que Cristina Kirchner perciba una doble pensión, sin embargo, pese a no expedirse al respecto, la ANSES resolvió el 3 de marzo pagar el beneficio cuestionado por la oposición.



En los fundamentos de la apelación, presentada la semana pasada, se señaló que ANSES apeló la decisión que restituía la doble pensión a la ex Presidenta "casi media hora despues (a las 8:04 am) con un breve escrito de apelación. Esto es inusual en la demandada, que en el resto de los juicios previsionales en los que es demandada ejerce su defensa de manera mucho más activa y eficaz", sostiene el planteo.



Al respecto, señalaron igual que el organismo de la seguridad social, "que apela todas las sentencias de primera y segunda instancia de todos los jubilados del país sin excepción, casi podríamos decir que se mantuvo al margen desde entonces, como así también consintió todo lo establecido y presentado por la supuesta damnificada", en relación a Cristina Kirchner.



El hecho nuevo planteado como una "negligencia de la ANSES", fue la determinación de conceder la doble pensión mientras el trámite judicial aún no cuenta con una resolución por parte de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social.



El 4 de febrero, la ANSES apeló el fallo del juez subrogante Ezequiel Pérez Nami por el cual se restituyó la pensión honorífica a la vicepresidenta: es éste el aspecto sobre el cual aún no se expidió la Cámara. Días después, el 3 de marzo, la ANSES le concedió a Cristina dos pensiones honoríficas, una por haber sido presidenta y otra como heredera del ex jefe de Estado Néstor Kirchner.



Por ese motivo, la abogada Silvina Martínez denunció ante la justicia federal a Fernanda Raverta, pero el fiscal Guillermo Marijuan desestimó el planteo al considerar que no hubo ningún delito en la decisión de restituir la doble pensión a favor de Cristina Kirchner.



Sin embargo, en el fuero de la Seguridad Social los legisladores de Juntos por el Cambio insisten en que su participación en el expediente" estaba justificada desde un principio en esta causa, ya que pareciera que ANSES no es la parte demandada pero sí es parte de la defensa de la ex Presidente", indicaron en su escrito.



Al sostener la acusación, indicaron que ANSES se ocupó de velar por los intereses de la vicepresidenta "en esta maniobra de otorgamiento del beneficio injustificado. Ahora la pregunta es qué función cumple el juez en esta causa, ya que no sólo otorgó todo lo solicitado, sino que revocó sus dichos y sentencias a favor de la actora a pedido de esa parte, con omisiones procesales preocupantes. Esto demuestra que no existe una total imparcialidad en esta causa".



Entendieron que mientras no se resuelvan de manera definitiva los planteos ante la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, Cristina Fernandez "no puede cobrar su doble asignación vitalicia ni la ANSES, unilateralmente, concederle tal beneficio, sin sentencia firme".



El juez Pérez Nami le sacó el rol de querellantes a los diputados porque dijo que la ANSES “defendía los intereses el Estado”. Pero la resolución número 02503/21 “demuestra que Fernanda Raverta defiende los intereses de Cristina y no los del Estado y estamos ante un hecho nuevo”, advierten los legisladores.