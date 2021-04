En Misiones esperan el DNU pero anticipan que “no cerrarán pueblos”

-En la Gobernación pretenden saber con el decreto en mano si hay exigencias o se libera la decisión final a Herrera Ahuad. Habría imposiciones sobre tres departamentos de alto riesgo.













En la Gobernación misionera esperaban ayer por la noche que la Casa Rosada les remita copia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández para tomar las decisiones locales, en caso de verse Misiones obligada a aplicar restricciones.“En principio, si nos dan a elegir, la decisión del Gobierno provincial es no aplicar restricciones a lo que está funcionando. Porque nuestros indicadores epidemiológicos están estables. Pero el equipo legal y técnico espera determinar si los artículos de ese DNU terminan siendo de invitación a los Gobernadores a la adhesión o de imposición”, indicó una fuente oficial confiable a PRIMERA EDICIÓN.Sin embargo, había especial interés por saber qué incidencia tendrán los anuncios presidenciales sobre los llamados departamentos de alto riesgo, determinados por el Ministerio de Salud de la Nación, entre los cuales Misiones tenía tres hasta el pasado 3 de abril cuando Carla Vizzotti dio conferencia de prensa por el incremento de casos de COVID-19 en el país: Montecarlo, Guaraní y Apóstoles.“Hay una decisión que se tomará si el DNU no es de imposición: no volver atrás mientras se mantenga esta situación. No cerrarán pueblos, porque en ningún caso se adherirá a pleno a las restricciones”, agregó la fuente que anoche era parte de la “vigilia legal” para conseguir el DNU.“Los intendentes misioneros son responsables en las medidas que tomaron. Aunque los datos de Nación tienen un considerable delay, en Misiones sabemos que los tildados de alto riesgo terminaron no siendo tales en los últimos días. Lo que pasa que esos indicadores se arman en Buenos Aires en base a los datos que allá tienen disponibles. Por ejemplificar, en Concepción de la Sierra tuvieron seis casos en 14 días cuando en los 14 previos registró tres y por eso es calificado de riesgo. Es inaceptable”, sostuvo el funcionario consultado por este Diario.Si hubiera presión nacional para aplicar medidas en los departamentos Montecarlo, Apóstoles y Guaraní se buscarían un consenso con los jefes comunales sobre al menos tres ejes: horarios comerciales, cierre de la nocturnidad y limitaciones a las reuniones sociales. “Lo que no podemos es volver atrás afectando a la producción y la economía de los pueblos”, aseveró la fuente.Un dato surgió ayer en medio de la incertidumbre sobre el alcance del DNU de Fernández: no habría noticias de la distribución a las provincias del cargamento de vacunas Sputnik que llegaron el fin de semana a Buenos Aires.Cada vez que se produce un vuelo, cuando aterriza y se tienen las cifras, Salud de la Nación informa la cantidad que le tocará a cada jurisdicción y la fecha de estimación de entrega. Sin embargo, de las últimas 497 mil no se habría producido reporte.En algunas provincias del Norte Grande circula una versión que causa preocupación: las dosis terminarían en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe en detrimento de las demás. Hecho que generará protestas.Con esperanza, los equipos sanitarios esperan que se trate de malos entendidos y demoras en la información, porque esas vacunas son esperadas para avanzar en los esquemas locales de inmunización.