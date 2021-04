Califican de histórico acuerdo para comprar tierras, regularizar tenencia y urbanizar



En la Casa de Gobierno se realizó el viernes una nueva reunión de la mesa de diálogo del barrio “Alberto Fernández”, de Posadas, en la que se firmó un Acta de Acuerdo entre los Gobiernos Provincial y Municipal, referentes de organizaciones sociales que viven en el barrio, propietarios de los lotes, Gerardo Alonso Schwarz y Agustín Monzani, el diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social) y representantes de la Fundación Agencia para el Desarrollo Social, Económico y Productivo Local. Lo informó el Partido Agrario y Social.Agregó que “a través del Acuerdo, los propietarios se comprometen a vender lotes del barrio a las personas identificadas en el documento suscripto, en 26 cuotas iniciales de 3.500 pesos; mientras que el Iprodha asume el compromiso de atender el requerimiento solicitado por los propietarios: efectuar contrato con el Colegio Profesional de Agrimensura; adjudicar lotes resultantes del proyecto de urbanización a grupos familiares de vivienda única, y no cuenten con otra propiedad; otorgar boletos de compraventa entre propietarios y ocupantes de los lotes; incorporar las cuotas mensuales y consecutivas de amortización, con la aplicación de un interés anual del 2,8% por un plazo de 26 meses y equivalente al valor vigente al momento de la firma del boleto”.Cuotas a través del Programa Potenciar TrabajoEl Acta de Acuerdo especifica que “los ocupantes deben declarar una cuenta bancaria que el Iprodha podrá constatar con autorización para realizar el débito automático de las cuotas mensuales.“Esta operatoria contará con un Fondo de Garantía, integrado por cinco cuotas de acuerdo del Iprodha con los propietarios. Las que integren el Fondo se depositarán en la cuenta de la Fundación Agencia para el Desarrollo Social, Económico y Productivo Local.“El Fondo de Garantía se utilizará en caso de mora para el pago de quienes adquieran los lotes. Al final del período, los montos no utilizados en garantías de los pagos en mora, se destinarán a una obra comunitaria como un Salón de Usos Múltiples en el barrio, y será complementada con aportes del Iprodha. En los lotes de Gerardo Schwarz se acordó con 76 futuros propietarios y con 60 en los de Monzani.“Los pagos serán por el sistema de débito automático de las personas que figuran en el Acuerdo y se depositarán en las cuentas de los propietarios Schwarz y Monzani a través del mecanismo que establezca el Iprodha.“Mientras que la Nación, mediante la Secretaría de Economía Social y del Ministerio de Desarrollo Social, y por gestión efectuada por el diputado Martín Sereno, se compromete a ayudar económicamente al pago de los lotes mediante la incorporación al Programa Potenciar Trabajo”.Un derecho que cambia la vida de las familiasEl diputado Martín Sereno (Pays) celebró “este acuerdo histórico que lograron para más de 100 familias del barrio Alberto Fernández’”, remarcando: “mostramos un nuevo camino de resolución en los conflictos de tierras”.En ellas los ocupantes “pueden pagar cuotas accesibles por sus lotes, y el Estado nacional colabora fuertemente dándole un fin fundamental a los programas de trabajo”.Indicó que “en ese barrio más de 100 familias pagarán por su tierra y trabajarán para urbanizarla, que es el destino del Programa Potenciar Trabajo; la Secretaría de la Economía Social lo entendió y se puso a disposición. Se presentaron los listados, el Acta de Acuerdo, los proyectos y programas, y accedió a otorgar este beneficio que se traduce en un derecho que cambia sus vidas al tener sus propios terrenos y viviendas.“Fue un largo año de discusiones, reuniones, y finalmente logramos este Acuerdo que garantiza un piso de dignidad para estas familias, que era nuestro objetivo máximo, con la colaboración innegable del Gobierno provincial que se comprometió a hacer la mensura, la escritura, pagar esos gastos y construir un SUM; y del Municipio que hará la urbanización, y dotará los servicios de agua, luz y cloacas, para que el barrio tenga un buen hábitat”, expresó el legislador.Agregó que por donde se lo mire “es un logro histórico. Estamos muy contentos compartiendo la alegría de estas familias, que además sienta un precedente que demuestra la posibilidad de resolver los conflictos de tierras con felicidad para nuestro pueblo, y como digo siempre, esto es posible a través de la política cuando se milita con honestidad y compromiso”, enfatizó Sereno.Precedente para barrios populares de Misiones y el paísSe destacó también que uno de los referentes del Pays y del Movimiento Evita que trabajó arduamente en el barrio “Alberto Fernández”, es Ricardo “Richard” Mattoso, candidato a concejal en Posadas, por el sublema “Adelante Vecinos” -junto a Gisela Troche, Marcelo Morínigo y Paula Ávalos, entre otros-. El candidato dio cuenta de “su alegría por esta victoria que significó el Acta de Acuerdo con el Gobierno provincial, el Municipio y las familias del barrio.“Muchos de los vecinos que habitan en el barrio integran el Evita, la CCC, Somos Barrios de Pie y Mujeres Valientes, y cobran un beneficio social, con ese dinero podrán acceder al débito automático del Iprodha, con un Fondo de Garantía para el pago de sus terrenos”, dijo Mattoso.“A partir de ahora el Iprodha podrá hacer un relevamiento y agrimensura para que puedan regularizar los lotes y registrar en una lista definitiva a quienes accederán a los mismos mediante un pago de 24 meses, con una cuota mínima de 3500 pesos y con un aumento anual del 24%, la mitad de la inflación.“Así que prácticamente es muy poco, y es un acuerdo muy beneficioso para las familias del barrio Alberto Fernández. Como militantes dimos un gran paso en el derecho a la tierra, y creo que es un ejemplo para muchos barrios populares de Posadas, de Misiones y del país”, sostuvo Mattoso.“Logramos las tierras por la lucha colectiva”Algunas representantes de las familias que estuvieron presentes fueron Andrea Gamarra, Adelia Rivero, Juliana Sosa, con su bebé, y Celene Padilla, entre otras, quienes expresaron su “alegría por el sueño hecho realidad de contar con su terreno propio.“Es una felicidad grande haber firmado el Acta de Común Acuerdo con Iprodha y los dueños de los lotes de nuestro barrio que se llamaba Los Patitos y lo bautizamos ‘Alberto Fernández’. Agradecemos a Martín Sereno, a Richard (Mattoso) por acompañarnos y ayudarnos un montón en esta lucha colectiva desde hace mucho tiempo. Me acuerdo que lo invitamos a una reunión donde le manifestamos nuestra preocupación por los lotes, y Martín nos dijo que nos quedáramos tranquilas porque entre todos íbamos a luchar por las tierras, y hoy con este acuerdo tenemos derecho a ellas”, señaló Andrea Gamarra, muy emocionada.Todas manifestaron “felicidad porque terminó la incertidumbre y ahora podrán ser dueñas de sus tierras. Estamos muy agradecidas a las organizaciones, a los propietarios, a la provincia y la Municipalidad; a Martín Sereno por su lucha, a Richard (Mattoso) que nos ayudó con asistencia, los trámites del relevamiento, con mercaderías y las ollas populares. No podíamos seguir alquilando, y ahora tenemos la oportunidad de pagar en cómodas cuotas nuestro propio terreno”, remarcó Celene Padilla.