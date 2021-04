Anunciaron nuevos cambios para las próximas elecciones legislativas

En el marco de la pandemia el Tribunal Electoral incorporó cambios que se aplicarán en los próximos comicios, entre ellos, se reducirá la edad de las autoridades de mesa y también se podría extender el horario de votación.





POSADAS :





El Tribunal Electoral de Misiones continúa definiendo acciones que implementarán el próximo 6 de junio, donde se elegirá 20 diputados provinciales titulares y otros siete suplentes, a su vez, en doce municipios, se renovarán en algunos casos concejales o se votarán para elegir convencionales constituyentes o defensor del pueblo, todo esto teniendo en cuenta el contexto de pandemia.De esta manera una de las medidas que se adoptó fue la reducción en la edad de las autoridades de mesa que no podrán superar los 59 años de edad, cuando antes solo podían excusarse los de más de 70 años, según confirmó la secretaria del Tribunal Electoral de Misiones, Gisela Hendrie.Asimismo, el protocolo que se realizó tiene en cuenta principalmente las costumbres de los misioneros a la hora de votar. Además, se optó por incorporar la figura del guía sanitario que será el encargado de acompañar al votante para que respete los protocolos.Hasta el momento el Tribunal Electoral de Misiones usará los protocolos vigentes generales como el uso del tapaboca, el distanciamiento social, la sanitización de manos, pero a esto le sumaron que no pueden ir a votar con su equipo de mate, tampoco podrán tener interacción entre los presentes, también se reducirán las mesas y se ampliarán los centros de votación.A su vez también están evaluando sumar nuevos centros de votación para acompañar a las escuelas. Por otro lado, Hendrie señaló sobre la posible extensión en el horario del sufragio: “Es probable que haya una extensión horaria. El Tribunal estaría definiendo en el transcurso de esta semana, si habrá o no extensión horaria. No creo que sea el inicio, lo cual se va a mantener a partir de las 8 de la mañana; pero, se está evaluando esta determinación de extensión entre el presidente y los vocales que van a definir”.