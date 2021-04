Abuso de Autoridad o Ineficiencia Policial ? : Allanaron una casa que no era: Rompieron siete puertas

Allanaron una casa que no era: Rompieron siete puertas



Lorena Duarte se despertó ayer cuando la Policía de Misiones estaba entrando a su domicilio. Rompieron todo lo que encontraron, pero después se dieron cuenta de que 'era una cuadra más abajo'. "Casi me mataron", relató la propietaria.















Los allanamientos fueron relatados casi en vivo en FM Show. Se dieron en distintas partes de Posadas, en búsqueda de una banda con múltiples causas judiciales. Pero en la casa de Lorenza Duarte, seguramente, no era.

"Escuché la explosión y me desperté. Primero rompieron el portón de mi casa, la otra explosión fue una puerta de mi casa y la tercera fue donde me perdí. Me rompieron siete puertas", comenzó su relato Lorenza en FM Show.

"Me levanté y cuando abrí la puerta de mi habitación estaban por tumbarla también. Tuve suerte que no me pegaron a mí. Yo alquilo una habitación a una familia. El señor es taxista, la señora es ama de casa y la nena estaba en inglés", siguió. "Cuando entraron a mi habitación vi una cantidad enorme de personas uniformadas. Apenas se les veían los ojos. Me gritaron 'boca abajo', como estoy medicada me tiré en la cama. Mientras tanto revolvieron todo. Me tiraron toda la casa".

"No me dieron ninguna explicación de nada. Mi hija salió a correr, ella vive al lado, me levantó sin el permiso de ellos y les dijo que 'hagan lo que quieran'. No detuvieron al remisero que vive acá. En un momento entró un policía y avisó que se equivocaron, que era una cuadra más abajo. Yo no volví a dormir, tengo una señora cuidándome, no tengo fuerzas, me subió la presión", siguió Lorenza.

"Pasé una película de terror. Nadie se comunicó conmigo, sí vinieron los de la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní. Dijo que el Juez se iba a hacer cargo. Hoy a la mañana iban a venir los de la Jefatura de Policía a arreglar todo esto que hicieron, pero todavía no apareció nadie", concluyó.









Fuente Nota ELSOWDELOSIMPACOS