EMSA blanquea que contrata personal sin el secundario completo

Hay que aclarar que muchos empleados heredaron sus cargos. Es que existe una normativa para que los hijos de empleados fallecidos, accedan a los puestos de sus familiares. En varios casos, los trabajadores de las cuadrillas, de una labor encomiable, no tuvieron tiempo para terminar sus estudios. No obstante, el tema vuelve a poner el foco en la planta de personal y los números de esta Sociedad del Estado EMSA.

Que no hay concursos para acceder a puestos a EMSA, es un hecho de público conocimiento. Sin embargo, la firma de convenios para la terminalidad educativa deja en evidencia que no es menor el número de empleados sin el nivel secundario completo. Es decir, son varios los trabajadores de EMSA que no cuentan con el secundario completo.

Los “insondables” números de EMSA

Cabe recordar que EMSA es considerada la principal caja política del gobierno renovador, con un número de empleados que el gobierno no ventila públicamente. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Energía de la Nación, de 2018, EMSA era la empresa que más dinero erogaba en sueldos por cada 1.000 abonados, con un 8,7% de sus ingresos. En ese ranking, detrás de EMSA estaban la Depec de Córdoba (6,1%); la Secheep de Chaco (3,6%) y la Refsa de Formosa (3,4%)

Por otra parte, el dato de la cantidad pasmosa de empleados de EMSA, puede estar relacionado al pasivo sideral de la firma. Según un balance interno que se filtró a los medios, EMSA tuvo una pérdida operativa de U$S 55 millones (2013), U$S 55 millones (2014), U$S 97 millones (2015) y U$S 69 millones (2016).

En total, sumaban más de U$S 278 millones de déficit operativo, sólo desde 2013 a 2016.

De más está decir que el resultado de la auditoría a EMSA, ordenado por el entonces gobernador Hugo Passalacqua en 2016, jamás se hizo público.

Y el nuevo directorio, integrado por el jefe camionero Alejandro Velázquez, el ex ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz y el ex intendente de Iguazú Marcelo Sánchez (cuñado del senador Maurice Closs), entre otros, no parece muy interesado en trasparentar la gestión.

