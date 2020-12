Atentos : COVID-19: la semana próxima Misiones comenzará a vacunar a personal de salud

COVID-19: la semana próxima Misiones

comenzará a vacunar a personal de salud

Así lo confirmó el gobernador Oscar Herrera Ahuad en diálogo con FM de las Misiones al realizar un balance de su gestión durante este 2020. Respecto al tema puntual de su gabinete sostuvo que por ahora continuará sin cambios.



















A días del fin de este particular 2020, marcado por la pandemia de coronavirus COVID-19, con todas las consecuencias sanitarias y económicas que trajo aparejadas, el gobernador Oscar Herrera Ahuad dialogó con Aire de Sábado, programa que se emite por la FM 89.3 Santa María de las Misiones para realizar un balance.





En este marco, el mandatario misionero confirmó que “el lunes o martes se empezará a vacunar en Misiones” con la llegada de 5.200 o 5.300 dosis de la Sputnik V. Cabe recordar que esta tarde se realizará una reunión online entre el presidente Alberto Fernández y todos los gobernadores de la Argentina para coordinar el operativo correspondiente.



Con respecto a estas primeras dosis, Herrera Ahuad manifestó que irán primero a los hospitales de alta complejidad porque es allí donde se atienden los casos de coronavirus y después, “en enero, habrá que ver cuántas dosis más” se negocia con la Nación para -a partir de allí- empezar a ver cuál es la población de riesgo con la cual seguir avanzando con el tema vacunación. Al ser consultado acerca de si la vacuna rusa es segura manifestó que sí y que si él se tuviera que vacunar lo haría.



El Gobernador también se manifestó en cuanto a las fiestas que se realizaron durante el 24 a la noche en distintos municipios y que generaron alerta en diversos sectores ante el temor de una escalada de contagios de coronavirus, las que aseguró que no debieron haberse autorizado y adelantó que ya habló con los intendentes para que esto no se repita durante el año nuevo, dado que no hubo cuidado sanitario alguno en dichos eventos donde si bien se convocó a 30 o 50 personas en lugares públicos, terminaron apareciendo hasta 250.



Sin embargo, Herrera aseguró que no habrá marcha atrás generalizada en materia económica, comercial, o de actividades sociales.En este aspecto el trabajo es focalizado, como se comenzó a trabajar meses atrás, y consiste en que cuando detectan casos -dio el ejemplo de empresas, organismos públicos y judiciales- se cierran las oficinas por unos días hasta ver cuál es el panorama de los positivos más los contactos estrechos.



Otro ítem que preocupa a la población misionera es la apertura de las fronteras, al respecto dijo que van a seguir cerradas y agregó que, de hecho, debido a las nuevas cepas detectadas la Nación cerró más la cuestión fronteriza prohibiendo por ejemplo el ingreso de turistas desde países limítrofes así como la llegada de vuelos desde el Reino Unido y está analizando la posibilidad de hacer lo mismo con otros países.





En el aspecto financiero y económico, luego del veto a la posibilidad de las áreas aduaneras especiales, el Gobernador renovó sus esperanzas de que algo pueda llegar a venir para beneficiar a los misioneros en materia tributaria.



Finalmente, en el aspecto educativo, Herrera Ahuad aseguró que si la situación epidemiológica no se complica más y la vacunación avanza es posible pensar en clases presenciales. Recordemos que en la provincia empiezan el 1 de marzo.