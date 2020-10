La UTA advirtió que sin acuerdo paritario habrá un paro por 48 horas

En rigor de escenario esa organización sindical remarcó “la falta de avances en la negociación salarial con las cámaras empresarias, que se han prolongado más allá de lo razonable”.El escenario para esta versión de la puja por incremento de sueldos incluye en esta ocasión la escalada de una fuerte disputa interna que la conducción de Fernández afronta ante la oposición gremial, que no sólo se ha manifestado tiempo atrás en la sede de la UTA, sino que en ocasiones dictó sus propias medidas de fuerza con severos cuestionamientos al también dirigente de la CATT y la CGT como a toda la cúpula de dicha unión.Desde esa unión tranviaria prefieren hacer foco en la negociación salarial 2020, una de las paritarias que por tradición marcan registro incluso referencial para otros gremios y apuntan al sector empresario por la falta de acuerdo. “Las negociaciones se han prolongado como consecuencia de las permanentes dilaciones de la patronal. La buena fe de los trabajadores que siguen prestando un servicio esencial en medio de la crisis sanitaria”, resumió un comunicado de la UTA destacando que en la crisis Covid, los trabajadores que representa estuvieron activos para garantizar el transporte público.“De no alcanzar un acuerdo satisfactorio en la última audiencia paritaria que tendrá lugar el miércoles 14 de octubre en el ámbito de la cartera laboral, se concretará una medida de fuerza de alcance nacional por 48 horas”, recalcaron a través de un comunicado.La UTA apuntó a los empresarios por no tener en cuenta la dimensión que posee la situación crítica que atraviesan los trabajadores “ante el gravísimo atraso salarial y la pérdida del poder adquisitivo y proponga una salida razonable y respetuosa para la dignidad de las personas”.Fuente: BAE Negocios.