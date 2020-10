Cómo es el nuevo sistema para pagar con la palma de la mano

Se llama Amazon One, un dispositivo que vincula el dato biométrico a la tarjeta de crédito del usuario





Amazon

anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de pago que se basa en la lectura de la palma de la mano. Se llama Amazon One y por el momento comenzará a estar disponible solamente en algunas tiendas Amazon Go en Seattle, para eventualmente expandirlo a otros mercados también.Es un dispositivo en el cual para iniciar sesión hay que introducir los datos de la tarjeta de crédito. Luego se debe pasar la mano por encima del dispositivo, para después seguir las instrucciones que aparecen en pantalla, con el objetivo de vincular la palma de la mano con esa tarjeta de crédito.Una vez hecho esto, el usuario queda identificado por sistema y la próxima vez que vaya bastará con que muestre la palma de la mano en Amazon One para que éste lo reconozca y así debite automáticamente el pago de su tarjeta.Según la compañía, este sistema emplea una serie de algoritmos y un diseño seguro que permite vincular exclusivamente la palma con los datos de la tarjeta. Se basa en tecnología de visión computarizada que permite leer e identificar la información en tiempo real.El sistema identifica algunos aspectos de la palma de la mano para autenticar su identidad. Se destaca que este dato biométrico es de los más fiables, pues no hay dos personas que tengan palmas iguales. Además, desde Amazon aseguran que es un sistema “altamente seguro”.“El dispositivo está protegido por múltiples controles de seguridad y las imágenes de la palma nunca se almacenan en el dispositivo Amazon One. Más bien, las imágenes se cifran y se envían a un área altamente segura que creamos a medida en la nube donde creamos su firma de palma”, dijo la empresa en un comunicado.