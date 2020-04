Martes con buen tiempo y aumento de la temperatura en Misiones



Continúa el aumento leve en las temperaturas, el ambiente continúa seco y templado por la mañana, el sistema de alta presión queda nuevamente bloqueado sobre la región.









Precipitaciones: No se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0-5%.



Vientos: predominantes del este, provenientes de las costas del sur del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 27km/h. Más importante para la zona centro.







Temperaturas: amanecerá templado. Se espera una tarde cálida, siendo la máxima esperada de 31ºC en San Javier y 32°C de ST, la mínima de 13ºC en Bernardo de Irigoyen y 12°C de ST.





Miércoles 22 de Abril







El sistema de alta presión mantiene el cielo despejado en toda la región, pocos cambios en las condiciones del tiempo. El riesgo de incendios continúa elevándose en toda la provincia.







Precipitaciones: No se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Baja







Vientos: predominantes del noreste, provenientes del sureste del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 20km/h. Más importantes en zona norte.







Temperaturas: amanecerá templado. Se espera una tarde cálida, con máxima esperada de 30ºC en Posadas y 29°C de sensación térmica, mínima de 14ºC en Campo Viera y 14°C de sensación térmica.





Jueves 23 de Abril







Alta presión continúa sobre el sur del Brasil afectando a toda la región, la humedad continúa alta por la mañana y baja por la tarde.







Precipitaciones: No se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0/0%.







Vientos: predominantes del este y provenientes del sur del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 29km/h. Más importantes en zona sur.







Temperaturas: amanecerá templado. Se espera una tarde cálida, con máxima estimada en 30ºC en Posadas con 30°C de sensación térmica, mínima de 15ºC en Eldorado y 14°C de sensación térmica.







FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.