PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA MISIONES





Miércoles 29 de Abril



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA MISIONES PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA MISIONES

Miércoles 29 de Abril

El pasaje de un frente frío provocaría cielo cubierto para gran parte de la provincia. En los departamentos Capital, Candelaria y Apóstoles podría haber inestabilidad (por la tarde). La humedad asciende y se esperan nieblas y neblinas (por la noche).

Precipitaciones: No se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 20/30%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Moderada/Alta.

Vientos: Predominantes del noreste/noroeste y provenientes del centro del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 36km/h. Más importantes en zona norte

Temperaturas: Amanecerá templado. Tarde cálida y húmeda, con máxima estimada en 31ºC en Montecarlo con 32°C de sensación térmica, mínima de 16ºC en Eldorado y 14°C de sensación térmica.









Jueves 30 de Abril

La nubosidad vuelve a disminuir. Se espera tiempo estable con cielo algo nublado para el sur y centro, despejado para el norte. Continúa el ambiente primaveral.

Precipitaciones: No se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0-5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Baja.

Vientos: Predominantes del sureste, provenientes del litoral brasileño. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 23km/h. Más importante para la zona sur.

Temperaturas: Amanecerá fresco para el centro-norte. Tarde cálida y mayormente seca, siendo la máxima esperada de 31ºC para Wanda con 33°C de ST, la mínima de 16ºC en Bernardo de Irigoyen y 14°C de ST.

Viernes 01 de mayo

Áreas de inestabilidad se forman dentro de un ambiente templado, esta situación provocaría lluvias y tormentas de variada intensidad por la mañana en el sur y desde el mediodía-tarde en las demás zonas, no se descartan eventos aislados de granizo.

Precipitaciones: Lluvias moderadas entre 5 y hasta 20 mm, sin descartar acumulados superiores sobre el Alto Paraná. Probabilidad de lluvias: 60/80%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Alta

Vientos: Predominantes del sureste, provenientes del litoral argentino. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 22km/h. Más importantes en zona sur, no se descartan ráfagas superiores en forma puntual.

Temperaturas: Amanecerá templado. Tarde cálida para el norte y templada para el centro-sur, con máxima esperada de 30ºC en Andresito y 34°C de sensación térmica, mínima de 17ºC en Oberá y 16°C de sensación térmica.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.. En los departamentos Capital, Candelaria y Apóstoles podría haber inestabilidad (por la tarde).



La humedad asciende y se esperan nieblas y neblinas (por la noche).





Precipitaciones: No se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 20/30%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Moderada/Alta. de Misiones.. En los departamentos Capital, Candelaria y Apóstoles podría haber inestabilidad (por la tarde).La humedad asciende y se esperan nieblas y neblinas (por la noche).Precipitaciones: No se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 20/30%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Moderada/Alta.