Closs: “Aún no hay que abrir las fronteras”

El senador nacional por Misiones, Dr. Maurice Closs, se refirió en diálogo exclusivo con Eldorado Radio Show y con Canal 9 Norte Misionero a como está enfrentando la Argentina a la pandemia del Coronavirus COVID-19 y su proyección del futuro inmediato de la economía a todos los niveles.















Closs inició manifestando que ve a la situación “preocupado, con respeto, con el miedo necesario y con la responsabilidad que todos debemos tener” para evitar replicar la dramática experiencia de otros países que reaccionaron tardíamente al avance de la pandemia.



Agregó que “lo que sí me preocupa es que como típicos argentinos, arrancamos esto con mucha responsabilidad y mucha prudencia este tema cuando aún no estaba el virus en Argentina pero ahora que el virus se multiplica parece que todos están buscando como evitar el aislamiento” a lo que agregó que “no sea que por ansiedad y por cansancio de estar encerrado empecemos a hacer mal las cosas”.







Fronteras:



En ese contexto, y ante la polémica de si abrir o no las fronteras tal como se evaluó la semana pasada, expresó que “yo pienso que no hay que abrir las fronteras porque si aguantamos un montón de días, si arrancamos una cuarentena cuando casi no había casos la Argentina, ahora que está habiendo casos hay que seguir siendo restrictivos (…) hasta que uno vea que la circulación viral se está terminando, no hay vacunas y no hay remedios probados”.



Y se esperanzó con que “ojalá que la salida de estas medidas sean muy gradual y muy estudiadas”.







Economía:



Sobre esta cuestión describió que la pandemia llegó a una Argentina con una economía que se encontraba “definitivamente mal” y que “se ve agravada por esta situación mundial”.



“Yo tengo una apreciación pesimista de la economía del futuro, en especial de lo que se viene en el mundo (…) la situación económica que se viene es muy dura (…) probablemente haya sectores a los que le cueste sobrevivir desde el punto de vista económico”, añadió.



Sin embargo, “comparto el punto de vista del Presidente de priorizar lo sanitario por sobre lo económico” ya que países que no lo hicieron debieron tomar medidas más profundas y más prolongadas para contener el avance de la enfermedad.



En cuanto a la economía misionero indicó que “no hay modo que esté buena” ya que uno de sus principales pilares es el turismo que está atravesando un parate total del que le va a costar levantarse en el corto plazo pero además el sector forestal también está golpeado. Y agregó en el futuro “va a tener problemas”.



También afirmó que “los fiscos nacionales, provinciales y municipales van a tener problemas porque recauda de lo que produce el sector privado y el sector privado hoy día no le va a poder pagar los impuestos”.



Además es un momento en que se le está demandando al Estado “más, más y más” pero está recaudando “menos, menos y menos” por lo que esto se está transformando “en la tormenta perfecta”.







Turismo:



Para concluir, refirió exclusivamente a este sector de la economía y afirmó que “de todos los sectores de la economía es el que más golpeado está porque es intrínseco a la actividad el traslado de personas (…) y hoy está parado al 100 por ciento”, explicó aunque fue más allá y dijo que “el problema es que para que se reactive el turismo tiene que pasar meses y por qué no, años”.



Categorizando la actividad remarcó que “el turismo nacional va a reaccionar más rápido (…) pero para que se rearmen los paquetes turísticos internacionales van a pasar meses y van a pasar meses aún para que la gente decida volver a viajar” lo que hará que “sea muy lenta” por eso “mi proyección de la reactivación del turismo en el corto, y también en el mediano plazo, es bastante sombría”, finalizó.