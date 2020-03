YouTube Music: ahora se pueden ver las letras de las canciones

La aplicación de YouTube Music en iOS y Android comenzó a mostrar las letras de canciones. La última actualización, que se publicó recientemente, muestra las letras de las canciones.





Como en toda actualización, este despliegue es paulatino y puede que no cuentes con esta opción disponible aún. Por otra parte, aún cuando te haya llegado la actualización cabe señalar que no están las letras de todos los temas, sólo de algunos.





Cómo ver las letras de canciones:



Una vez que se está reproduciendo la pista, hay que presionar en el margen izquierdo donde dice “i” y se verá la letra. Cabe señalar que no se sincronizan con la reproducción, sólo se verá la letra de forma estática.







En Spotify también se pueden ver las letras mientras estás sonando una canción. Pero esta opción está disponible sólo en inglés y para algunos temas.





En cuanto a YouTube Music, esta función para ver las letras sólo está disponible para la aplicación y no para la versión web. Las letras se obtienen de una plataforma de terceros, que es LyricFind.



Spotify, por su parte, se unió a Genius para esto, a diferencia de Apple Music que añade la información por su cuenta y sin requerir de otros servicios.



Reducción de la resolución del streaming



YouTube redujo la resolución predeterminada a 480p en todo el mundo, tal como hicieron otros servicios de streaming. El objetivo es evitar sobrecargar la red teniendo en cuenta que hoy en día aumentó el uso de internet a raíz de la implementación del teletrabajo y educación a distancia por la cuarentena.





“Continuamos trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos y los operadores de redes en todo el mundo para hacer nuestra parte y minimizar la carga que hay en el sistema durante esta situación sin precedentes”, dijo la compañía en un comunicado a Bloomberg.



Las letras, cuando están disponibles, se ven de forma estática. No se van actualizando en tiempo real (captura de pantalla The Verge)





Cabe recordar que YouTube,el viernes pasado decidió disminuir la calidad de reproducción en todo Europa, con este mismo objetivo. Esa medida no es exactamente igual a la enunciada ahora, ya que en Europa los usuarios no cuentan con la opción de modificar manualmente la calidad para ver en resoluciones superiores.





Netflix también anunció hace unos días una medida similiar, tal como Facebook e Instagram que dijeron que van a reducir la resolución en bits de los videos que se publican en sus plataformas. Esta medida, que se comenzó a llevar adelante en Argentina y el resto de América Latina, ya la venían implementando otras plataformas desde hace unos días en Europa, por el mismo motivo.