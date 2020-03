En cuatro provincias no habrá clases el lunes por paro docente



Las escuelas públicas de Santa Fe, Neuquén, Santa Cruz y Chubut no comenzarán el ciclo lectivo tras rechazar ofertas de los gobiernos provinciales.

Las escuelas públicas de Santa Fe, Neuquén, Santa Cruz y Chubut no comenzarán el lunes las clases a raíz de medidas de fuerza dispuestas por gremios docentes tras rechazar ofertas salariales de los gobiernos provinciales.Mientras que en Tucumán los trabajadores de la educación acataron la conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo local; suspendieron un paro de 48 horas y el ciclo lectivo comenzará el lunes, tal como estaba previsto.El sindicato de docentes públicos de Santa Fe (Amsafé) rechazó hoy la propuesta salarial ofrecida en paritarias por el gobierno provincial y decretó dos días de huelga para la próxima semana, por lo que el lunes "no comenzarán las clases como estaba previsto", informaron fuentes gremiales.Unos 37.000 docentes agremiados en Amsafé rechazaron la oferta salarial del gobierno de Santa Fe y determinaron un plan de lucha de 48 horas para el 2 y 3 de marzo.Asimismo, anunciaron nuevos paros "de no haber una nueva propuesta salarial a discutir" para los días 11 y 12 de marzo, con una movilización provincial el 12 de marzo.El gobierno de Santa Fe ofreció a los maestros un incremento salarial del 3 por ciento, más una suma fija de 897 pesos para material didáctico.