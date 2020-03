Alberto Fernández: “No me va a temblar el pulso para prorrogar la cuarentena”

El presidente cuestionó a las personas que violaron la cuarentena obligatoria para evitar que se propague el coronavirus. “Me preocupa mucho que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos”, afirmó. Además, señaló: “Con el estado de sitio no resolvemos el problema”.



El presidente Alberto Fernández realizó hoy una raid mediático para reforzar el mensaje de que los argentinos se queden en sus casas y cuestionar a las personas que violaron la cuarentena obligatoria para evitar que se propague el coronavirus. Así apuntó contra aquellos que se fueron del país luego de decretada la cuarentena. “Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente, hay que terminar con eso”, afirmó.

“Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente. Me preocupa que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos", afirmó. Luego, agregó: “Me preocupa el idiota que circula con fiebre y que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa mucho su egocentrismo y que no pueda medir el daño que le puede hacer al que está al lado”, en clara referencia al joven que viajó desde Uruguay en un Buquebús sin decir que estaba contagiado de coronavirus