Misiones : El tiempo seco y soleado en este inicio de semana



Una fuerte masa de aire cálido y seco dominaría la región, continuando con un clima seco y soleado en la mayor parte de la provincia, únicamente hacia el centro/noreste se podría registrar un poco más de nubosidad baja/media por la tarde.



























Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0/8%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Baja





Vientos: predominantes del noreste, provenientes del sureste del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 24 km/h. Más importantes en zona norte.







Temperaturas: amanecerá apenas cálido. Se espera una tarde cálida y seca, con máxima esperada de 33ºC en Posadas y 33°C de sensación térmica, mínima de 17ºC en San Vicente y 16°C de sensación térmica.







Martes 24 de Marzo





Aumentos repentinos de la nubosidad para la zona centro hacia la tarde, las demás zonas continuarían con cielo despejado. Se espera otra jornada con ascenso en las temperaturas.







Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0/5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Baja.







Vientos: predominantes del este/noreste y provenientes del noreste del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 28km/h. Mas importantes en zona norte.







Temperaturas: amanecerá cálido y se sentirá más en zonas sur y norte. Se espera una tarde cálida y seca, con máxima esperada de 32ºC en Candelaria y 31°C de sensación térmica, mínima de 18ºC en San Vicente y 17°C de sensación térmica.





Miércoles 25 de Marzo





Continúa el sistema de alta presión afectando la región, se espera que hacia la tarde con el ingreso de aire más cálido a la provincia aumente la nubosidad en el norte y centro, mientras la zona sur permanecerá con cielo mayormente despejado.







Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0-9%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Bajo.







Vientos: predominantes del noreste en todas las zonas y provenientes del centro del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderados de hasta 20km/h.







Temperaturas: amanecerá cálido y en ascenso. Se espera una tarde cálida, siendo la máxima esperada de 32ºC en Posadas y 31°C de ST, la mínima de 18ºC en San Pedro y 14°C de ST.







FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones