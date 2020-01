Pedido por Cristina, Camilo Vaca Narvaja se sumará al Gobierno y trabajará en Presidencia.

El ex de Florencia Kirchner e hijo de uno de los fundadores de la agrupación Montoneros se incorporará al equipo del secretario general de Presidencia, Julio Vitobello.





A más de un mes de la asunción de Alberto Fernández, en el Gobierno todavía hay decenas de cargos vacantes. Uno de esos lugares será ocupado por Camilo Vaca Narvaja, la ex pareja de Florencia Kirchner e hijo de Fernando Vaca Narvaja, fundador de la agrupación Montoneros.



Según supo Clarín, el joven dirigente peronista, que tiene una hija en común con Florencia K, se sumará al equipo que conduce el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello. Vaca Narvaja tiene una excelente relación con el número 2 del área, Miguel Cuberos.

Su incorporación se terminó de gestar en las últimas horas, tras una reunión que mantuvo en Casa Rosada, donde le preparan una oficina."Ya está confirmado. Se va a oficializar en los próximos días", anticiparon a Clarín altas fuentes oficiales, que advirtieron sobre las demoras en la publicación de los nombramientos, uno de los principales cuestionamientos que hace la nueva administración al sistema de expediente electrónico.Vaca Narvaja, quien supo militar en La Cámpora y trabajó en la Cámara de Diputados junto a Julián Domínguez, se hará cargo de la Dirección General de Acción de Gobierno, que está bajo la órbita del subsecretario de Gestión Institucional, Julián Massolo.Aunque tiene buena sintonía con dirigentes albertistas, el desembarco del sociólogo, de 34 años, se da bajo el paragüas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien mantiene una excelente relación política, pero también en términos personales.Es que ante el delicado estado de salud de Florencia, que permanece en Cuba bajo un estricto tratamiento, Cristina colabora activamente con Vaca Narvaja en el cuidado de su nieta Helena. "Es una abuela muy presente", destacan fuentes kirchneristas.Al mismo tiempo, Vaca Narvaja tiene un vínculo muy cercano con el diputado Eduardo Valdés, un dirigente de confianza de Alberto F., con quien comparte un programa de radio.

En simultáneo con su tarea en Casa Rosada, Vaca Narvaja mantendrá su trabajo como docente en la Universidad Nacional de Lanús, y su armado territorial en ese municipio, uno de los pocos del Conurbano en el que el PJ no pudo vencer al macrismo. Durante las elecciones había apoyado la candidatura a intendente de Lanus de Edgardo Depetri por el Frente de Todos. Ganó en las PASO, pero perdió contra Néstor Grindetti en las generales.Activo en redes sociales, Vaca Narvaja es un crítico feroz de la gestión de Mauricio Macri y fue uno de los que impulsó la campaña por un "Año Nuevo sin presos políticos". En ese grupo, ubica, por ejemplo, al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa por la venta de la calcográfica ex Ciccone.También, a pesar del perfil bajo que intenta cultivar, el dirigente no oculta su costado personal y se muestra feliz con su pareja la actriz Julieta Ortega; con quien comparte la militancia por la despenalización del aborto y por el feminismo.Camilo no es el único Vaca Narvaja en el Gobierno: su tía, Patricia, fue nombrada en la AFIP en la estratégica Subdirección General de Servicios al Contribuyente. Y su hermano, Sabino, todavía es la apuesta de Cristina Kirchner para ocupar la embajada en China.