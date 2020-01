Compró una notebook por internet y le llegó un ladrillo de madera



El hombre quería renovar el stock de su empresa pero lo único que consiguió fue una anécdota digna de contarse.









Patricio Molina compró a través de Mercado Libre (ML) una notebook de alta gama usada para renovar el stock de su empresa. Utilizó el servicio de envío de esa plataforma y hasta la pagó a través de la billetera virtual de la misma empresa, lo que se dice una compra segura.







De ahí su sorpresa cuando este viernes su socio lo llamó y le dijo que le había llegado un bloque de madera a la oficina en vez de la laptop modelo 2018 por la que había pagado $110.000.



Las fotos del paquete terminaron en Twitter, previo iniciar el reclamo en ML.



"Ahora que lo pienso, mi socio me podría haber hecho una broma así, pero me llamó preocupado y me dijo 'qué compraste'. Enseguida me di cuenta de que era en serio. Es la primera vez que nos pasa algo tan burdo, sí nos ha pasado de que llegue algo roto", le contó Molina a minutouno.com.



Por una política de ML, el reclamo de Molina dejó en suspenso el pago de los $110.000 al vendedor, que es una SRL con cuatro años de antigüedad en la plataforma y que tiene buenas calificaciones de clientes satisfechos, toda una prueba de confianza de acuerdo a las recomendaciones del sitio de comercio online.



Me compré una Macbook y me llegó un ladrillo de madera. Vamos Argentina todavía 🇦🇷 pic.twitter.com/mDqqDIZOHE 10 de enero de 2020





"Se ve que esto ya le pasó, y sacó fotos por las dudas. Coinciden lo que yo compré, el papel que yo recibí estaba pegado en el paquete que él me envió. No puedo garantizar que él haya orquestado todo. Me suena raro por la reputacion que tiene", agregó.



Pero el ladrillo de madera sigue ahí, inerte en el lugar donde debería haber una Macbook.



En este caso en particular la devolución del dinero a Molina será "bastante automática" y el pago "va a suceder seguro", explicaron fuentes de Mercado Libre a minutouno.com. Además ya se pusieron en marcha los protocolos internos para determinar qué falló en la cadena.



"Nosotros tenemos forma de saber si el problema fue del vendedor o del operador logístico. Ahora sí se inicia una investigación interna para ver qué es lo que sucedió. Hay muchísimas variables. Obviamente el vendedor no va a recibir perjuicio si no fue algo de él", señalaron.



Y es que todavía puede ser que el vendedor sea tan damnificado como Molina en este episodio: en la mira queda el operador logístico que tenía asignado el traslado de la computadora desde Villa Devoto a Villa Crespo.



"Me da la sensación de que alguien adentro de esa empresa de correo cambió el papel y se quedó con la Macbook", deslizó Molina, quien insistió en que está tranquilo a pesar de haber recibido un trozo de madera "porque esta ML en el medio" para garantizar la devolución de su dinero.



"Cuando vos elegís usar Mercado Envío obviamente Mercado Libre se hace cargo de eso. Cuando decidís no usarlo te hacés cargo vos. A veces pasa que se contactan y dicen 'escribime por privado' y si concretaste la venta por fuera no estás protegido", recordaron desde ML.



Fuente Minuto Uno

Creditos