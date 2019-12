Soleada y calurosa en Misiones, se esperan térmicas de 36° este miércoles Navideño



El sistema de alta presión en la región comienza a debilitarse, mientras un frente frío se desplazaría por el centro del país. En Misiones se espera cielo parcialmente nublado por la tarde y la noche para todas las zonas.





