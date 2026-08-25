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martes, 25 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES : INDIGNANTE un buque petrolero británico AMARRO EN EL PUERTO DE USHUAIA -actualmente con bandera británica y dedicado al transporte de crudo

Tierra del Fuego protestó ante el Gobierno por el amarre de un petrolero británico en Ushuaia
El gobierno fueguino repudió la presencia del buque VS Promise en el puerto de Ushuaia, que está intervenido por el Poder Ejecutivo. Este tipo de actividad está prohibida por el conflicto por Malvinas


La provincia de Tierra del Fuego denunció el amarre en el puerto de Ushuaia de un buque petrolero británico, algo que está prohibido por la legislación por el reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, y responsabilizó al Gobierno nacional por esta “inadmisible” actividad naval.






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