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jueves, 27 de agosto de 2026

NOTICIAS MISIONES : Día de la Radiodifusión Argentina: por qué se celebra el 27 de agosto

Cada 27 de agosto se conmemora en Argentina el nacimiento de la radio, en recuerdo de aquella primera transmisión realizada en 1920 desde el Teatro Coliseo. Qué ocurrió esa noche de 1920 y quiénes fueron los protagonistas.



El Día Mundial de la Radio se conmemora el 13 de febrero. Sin embargo, en Argentina la radio tiene su propia fecha de celebración: cada 27 de agosto se recuerda la primera transmisión radiofónica realizada en Buenos Aires, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de los medios de comunicación del país.

Aquella jornada de 1920 tuvo como protagonistas a cuatro estudiantes de medicina, conocidos posteriormente como “los locos de la azotea”, quienes llevaron adelante la primera transmisión radial de la historia argentina.
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