NOTICIAS MISIONES : Horror en Aristóbulo del Valle - ofreció a sus hijos por WhatsApp a cambio de un auto y terminó detenido

Detuvieron a un hombre de 38 años en la localidad de Aristóbulo del Valle, acusado de intentar entregar a dos de sus hijos biológicos a cambio de un automóvil o una camioneta. La investigación penal se desencadenó a partir de la denuncia presentada por la madre de los menores.









El hecho comenzó a salir a la luz cuando una joven de 27 años se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle. En la sede policial, la mujer expuso haber recibido un mensaje de audio mediante WhatsApp en el que reconoció con claridad la voz de su expareja. En la grabación, el sujeto expresaba la intención explícita de realizar una transacción comercial ilícita utilizando a dos de sus hijos.



Frente a la gravedad institucional y humana del caso, tomó intervención el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá, que ordenó un operativo urgente para garantizar la protección integral de los niños, efectivizar la detención del sospechoso y asegurar el material probatorio.





La causa se inició tras la denuncia de la madre de los menores, quien recibió un audio de WhatsApp donde su expareja ofrecía a los niños a cambio de un auto o una camioneta. El acusado, de 38 años y con antecedentes penales, fue arrestado en el barrio Municipal. Los cuatro hermanos quedaron bajo resguardo institucional. El hecho comenzó a salir a la luz cuando una joven de 27 años se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle. En la sede policial, la mujer expuso haber recibido un mensaje de audio mediante WhatsApp en el que reconoció con claridad la voz de su expareja. En la grabación, el sujeto expresaba la intención explícita de realizar una transacción comercial ilícita utilizando a dos de sus hijos.Frente a la gravedad institucional y humana del caso, tomó intervención el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá, que ordenó un operativo urgente para garantizar la protección integral de los niños, efectivizar la detención del sospechoso y asegurar el material probatorio.La causa se inició tras la denuncia de la madre de los menores, quien recibió un audio de WhatsApp donde su expareja ofrecía a los niños a cambio de un auto o una camioneta. El acusado, de 38 años y con antecedentes penales, fue arrestado en el barrio Municipal. Los cuatro hermanos quedaron bajo resguardo institucional.