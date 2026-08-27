NOTICIAS MISIONES : Prefectura secuestró marihuana valuada en más de $1.300 millones en Iguazú
La Prefectura Naval Argentina secuestraron más de 340 kilos de marihuana durante un operativo realizado en la zona de Puerto Carolina, en Puerto Iguazú, luego de detectar un presunto ingreso de estupefacientes desde Paraguay.
El procedimiento se inició a partir de tareas de inteligencia que permitieron identificar movimientos compatibles con el ingreso de droga al país. Con esa información, los efectivos desplegaron un operativo de vigilancia en inmediaciones del kilómetro 1865 del río Paraná.
Durante el patrullaje, y mediante el uso de equipos de visión nocturna, el personal observó una embarcación que llegó hasta la costa argentina. Sus tripulantes descendieron y descargaron varios bultos antes de regresar hacia territorio paraguayo.
Ante esta situación, la fuerza desplegó un operativo de rastrillaje terrestre y fluvial en la zona. Como resultado, los efectivos localizaron 11 bolsas de grandes dimensiones, ocultas entre la vegetación y envueltas en nylon negro y cinta de embalar.
Al inspeccionar los bultos, constataron que contenían 452 paquetes de marihuana, con un peso total superior a los 340 kilos. Según se informó, el cargamento tendría un valor estimado que supera los 1.300 millones de pesos.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Iguazú, encabezado por Marcelo Alejandro Cardozo, y del Ministerio Público Fiscal de la misma ciudad, con intervención de la secretaría de turno a cargo de Yanina Weyreuter.
El procedimiento se inició a partir de tareas de inteligencia que permitieron identificar movimientos compatibles con el ingreso de droga al país. Con esa información, los efectivos desplegaron un operativo de vigilancia en inmediaciones del kilómetro 1865 del río Paraná.
Durante el patrullaje, y mediante el uso de equipos de visión nocturna, el personal observó una embarcación que llegó hasta la costa argentina. Sus tripulantes descendieron y descargaron varios bultos antes de regresar hacia territorio paraguayo.
Ante esta situación, la fuerza desplegó un operativo de rastrillaje terrestre y fluvial en la zona. Como resultado, los efectivos localizaron 11 bolsas de grandes dimensiones, ocultas entre la vegetación y envueltas en nylon negro y cinta de embalar.
Al inspeccionar los bultos, constataron que contenían 452 paquetes de marihuana, con un peso total superior a los 340 kilos. Según se informó, el cargamento tendría un valor estimado que supera los 1.300 millones de pesos.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Iguazú, encabezado por Marcelo Alejandro Cardozo, y del Ministerio Público Fiscal de la misma ciudad, con intervención de la secretaría de turno a cargo de Yanina Weyreuter.
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