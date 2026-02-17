NOTICIAS MISIONES : Murió aplastado mientras cortaba un árbol en Montecarlo
Un hombre de 55 años, identificado como Vazquez Veron Epifanio de nacionalidad Paraguaya, falleció esta mañana tras ser aplastado por un tronco mientras efectuaba tareas de poda en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle, en el barrio Centro de Montecarlo. El deceso se produjo en el lugar y trabajaron distintas dependencias policiales junto a Bomberos Voluntarios.
El episodio se conoció cerca de las 10:20 horas, cuando efectivos de la Comisaría local fueron requeridos al domicilio donde la víctima realizaba trabajos en altura junto a un hombre de 63 años. Según las primeras averiguaciones, en momentos en que llevaban adelante el corte de un árbol, uno de los troncos se desprendió y cayó sobre Epifanio, provocándole lesiones mortales de manera instantánea.
En ese contexto y con intervención judicial, en la escena trabajó personal de la División Policía Científica de la Unidad Regional XV, que realizó las pericias correspondientes, mientras que Bomberos Voluntarios llevaron a cabo la extracción del cuerpo. Asimismo, se recepcionaron declaraciones testimoniales a las personas presentes al momento del accidente.
El médico policial determinó que el fallecido presentaba traumatismo torácico abdominal y asfixia por aplastamiento, estableciendo como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio traumático. Por disposición del magistrado interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para velatorio y posterior inhumación, mientras continúan las actuaciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho.
