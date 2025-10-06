NOTICIAS MISIONES : Un hombre perdió la vida tras caer del techo de su vivienda en Posadas
El trágico accidente ocurrió este domingo en una vivienda ubicada sobre la avenida San Martín al 4500 de Posadas, donde un hombre de 44 años perdió la vida luego de caer del techo de su galería mientras realizaba tareas de poda.
De acuerdo con el informe de la Comisaría 17.ª de la Unidad Regional I, la víctima fue identificada como Nelson Rive, quien se encontraba podando un árbol en el patio de su casa cuando, al desplazarse por el techo de la galería, una parte cedió, provocando su caída desde varios metros de altura. El hombre se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento.
De inmediato, efectivos policiales acudieron al lugar junto a personal de salud pública, que trasladó al herido en una ambulancia al Hospital Ramón Madariaga. Pese a los esfuerzos médicos, Rive falleció horas más tarde a raíz de las lesiones sufridas.
En el lugar trabajaron agentes de la División Policía Científica, el médico policial de turno y se dio intervención al Juzgado de Instrucción N.º 1 de Posadas, que ordenó las diligencias correspondientes.
