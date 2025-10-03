NOTICIAS MISIONES : River venció a Racing con la ley del ex y avanzó en la Copa Argentina
River Plate venció 1-0 a Racing y avanzó a semifinales de la Copa Argentina. Salas cumplió con la ley del ex y marcó el único gol del encuentro.
River Plate venció 1-0 a Racing en el Gigante de Arroyito y aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Argentina 2025. Maximiliano Salas convirtió el único tanto del partido, mientras que Maravilla Martínez fue expulsado en el tiempo agregado.
El gol llegó apenas a los cinco minutos, cuando Salas definió de cara a Facundo Cambeses tras una jugada rápida que involucró a Marcos Acuña, también ex Racing, y Facundo Colidio, quien asistió al primer palo. “Salas no perdonó, aunque evitó el festejo”, destacaron desde el estadio.
River busca su primer título del año tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. En semifinales enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza y, de avanzar, se medirá con el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.
Por su parte, la Academia de Gustavo Costas quedó en una situación complicada. “Está obligada a llevarse el título o ganar el Torneo Clausura para clasificar a la Copa Argentina 2026”, explicaron desde Avellaneda. Actualmente está a ocho puntos de la zona de clasificación por la Tabla Anual.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo volverán a jugar este domingo a las 21:15, visitando a Rosario Central, mientras que Racing recibirá el lunes a las 21 a Independiente Rivadavia. En esta línea, ambos equipos buscan mantener su ritmo y corregir errores de cara a lo que viene.
El partido dejó un clima caliente en el estadio, con los hinchas reaccionando ante la ley del ex. Salas fue héroe para River y verdugo para Racing, mientras que el Millonario confirma su intención de pelear por otro título este año.
