viernes, 3 de octubre de 2025

NOTICIAS MISIONES : Despistó y se estampó contra un poste en Posadas

En la madrugada de este viernes, cerca de las 2:45 horas, un vehículo despistó sobre la Ruta Nacional 12 y calle 181, frente al Parque de la Ciudad de Posadas.

Se trató de un automóvil Volkswagen Gol que circulaba en sentido Norte–Sur y terminó impactando contra un poste de alumbrado público ubicado al costado de la banquina.

Según manifestó el conductor, se habría quedado dormido al volante, lo que provocó la pérdida de control del rodado.

A raíz del impacto, el hombre sufrió lesiones leves en la mano y pierna derecha, siendo asistido en el lugar y posteriormente trasladado para su evaluación médica.

En el sitio trabajaron efectivos policiales de Itaembé Guazú, junto a personal de la Comisaría 9ª UR-I, Policía Científica y una ambulancia que acudió para la atención.





































Posadas

