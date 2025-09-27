Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

CLIMA

El tiempo - Tutiempo.net

sábado, 27 de septiembre de 2025

NOTICIAS MISIONES : Despiste de un camión en el Acceso Sur de Posadas dejó al conductor lesionado

, ,
Este sábado, un camión que circulaba en sentido Garupá-Posadas sufrió un despiste y volcó sobre la calzada en la Rotonda Acceso Sur. El conductor resultó con lesiones y fue asistido por personal médico.


El hecho ocurrió alrededor de las 03:10 horas, cuando Cristian Ariel V. (38), conducía un camión Scanner 360. Por causas que se encuentran bajo investigación, perdió el control del vehículo, volcando al costado de la calzada.

Tras el incidente, se solicitó asistencia médica mediante ambulancia para atender al conductor, quien presentó lesiones que no fueron de gravedad. Personal policial acudió al lugar para ordenar el tránsito y resguardar la zona. Se solicitó la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias y determinar las circunstancias del despiste.
a la/s
Labels: , ,

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2024 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - Email: www.noticiasmisiones.com.ar@gmail.com - Todos los derechos reservados.