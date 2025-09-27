NOTICIAS MISIONES : Despiste de un camión en el Acceso Sur de Posadas dejó al conductor lesionado
Este sábado, un camión que circulaba en sentido Garupá-Posadas sufrió un despiste y volcó sobre la calzada en la Rotonda Acceso Sur. El conductor resultó con lesiones y fue asistido por personal médico.
El hecho ocurrió alrededor de las 03:10 horas, cuando Cristian Ariel V. (38), conducía un camión Scanner 360. Por causas que se encuentran bajo investigación, perdió el control del vehículo, volcando al costado de la calzada.
Tras el incidente, se solicitó asistencia médica mediante ambulancia para atender al conductor, quien presentó lesiones que no fueron de gravedad. Personal policial acudió al lugar para ordenar el tránsito y resguardar la zona. Se solicitó la intervención de la Policía Científica para realizar las pericias y determinar las circunstancias del despiste.
