NOTICIAS MISIONES : Una mujer que viajaba en moto Uber falleció y un hombre resultó herido en Posadas



POSADAS : Anoche, alrededor de las 21:40, una motocicleta de 150 cc protagonizó un despiste sobre la avenida Quaranta a la altura del Buda, donde perdió la vida una mujer identificada como Luz María del Carmen Garbino, de 41 años.



La víctima viajaba como acompañante en el rodado, conducido por un hombre de 48 años que trabajaba como chofer de aplicaciones, quien resultó con lesiones y fue trasladado al Hospital Favaloro para su atención.



En el lugar intervino el médico policial junto a personal de la División Científica y Bomberos.



