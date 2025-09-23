NOTICIAS MISIONES : Barrio Pellegrini de Posadas - El puma abandonó la zona urbana y ya no representa riesgo

La Dirección de Medio Ambiente de la Policía de Misiones trabajó en el barrio Pellegrini tras el avistamiento de un puma. Se hallaron huellas y se estableció que el animal se habría desplazado hacia Corrientes, fuera del área urbana.









En la mañana de Ayer Lunes, efectivos de la Comisaría 9ª y agentes de la Dirección de Medio Ambiente intervinieron en el barrio Pellegrini, zona urbana lindante con área rural, a partir del presunto avistamiento de un puma. La prioridad fue llevar tranquilidad a los vecinos y verificar la situación en terreno.



Tras las tareas de campo, los especialistas confirmaron el hallazgo de huellas con dirección a la provincia de Corrientes , lo que indica que el felino retornó a una zona de campos acorde a su hábitat natural. De acuerdo con parámetros técnicos, un ejemplar de estas características puede recorrer hasta 30 kilómetros por día.



Según evaluaciones preliminares, el ingreso temporal al área urbana pudo obedecer a las intensas lluvias y la granizada registradas el día anterior, factores que habrían desorientado al animal. No obstante, no se detectó riesgo inmediato para la comunidad.



Actualmente se mantiene un monitoreo preventivo y se realizan rastrillajes con equipos especializados en toda la zona. Asimismo, se dio aviso a las autoridades de Corrientes para coordinar acciones de seguimiento, priorizando la protección del animal y de la población.



La Policía reitera a los vecinos que, ante cualquier avistamiento similar, mantengan la calma, eviten acercarse o intentar capturarlo y se comuniquen de inmediato con el 911.