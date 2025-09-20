NOTICIAS MISIONES : Choque frontal en Panambí dejó cinco personas heridas

Hoy alrededor de las 5:00 horas, se registró un siniestro vial en la ruta provincial N° 5 a la altura del kilómetro 17, donde dos automóviles colisionaron, resultando cinco personas con lesiones. Fueron derivadas al Hospital Samic para su evaluación médica.



En el lugar, los efectivos constataron que se trataba de un automóvil Peugeot 206 conducido por un hombre de 40, acompañado por tres personas de entre 19 y 30 años y un Renault 19, conducido por un hombre de 42.



En el sitio trabajaron personal de la Comisaría Panambi dependiente de la UR- II. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del hecho.