NOTICIAS MISIONES : Un vehículo chocó contra una vaca en Cerro Corá - solo daños materiales
Un siniestro vial ocurrido en la noche del miércoles sobre la Ruta Provincial N°3, a la altura del kilómetro 15 de Cerro Corá, dejó como saldo importantes daños materiales cuando un Chevrolet Corsa colisionó con un animal vacuno. Afortunadamente, los tres ocupantes del vehículo resultaron ilesos.
El hecho se registró alrededor de las 20:00 horas, cuando el automóvil Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 29 años oriundo de Cerro Azul, circulaba en sentido Cerro Corá–Villa Olaeta Andrade. Lo acompañaban dos hombres de 36 y 37 años, ambos también domiciliados en Cerro Azul.
Por causas que se investigan se produjo la colisión del vehículo con un animal vacuno de gran porte que se encontraba sobre la calzada, lo que provocó serios daños en el vehículo pero no lesionó a los ocupantes. Tras el siniestro, se solicitó la intervención de la Policía Científica y de la Bioquímica Policial para llevar adelante las pericias de rigor.
