Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

CLIMA

El tiempo - Tutiempo.net

sábado, 27 de septiembre de 2025

NOTICIAS MISIONES : Bomberos sofocaron un incendio en una casa del barrio Urquiza en Posadas

, ,
En la madrugada de este sábado, un incendio afectó una vivienda ubicada sobre la avenida Urquiza casi Zapiola de Posadas. La rápida reacción del propietario y la intervención de los Bomberos, logró evacuar a tiempo a las personas del lugar y no se registraron heridos.


El hecho ocurrió alrededor de las 5:15, cuando el propietario del inmueble, un hombre de 32 años, se despertó al percibir olor a humo y descubrió que el comedor de su domicilio estaba en llamas. De inmediato, evacuó a su esposa y sus dos hijos, logrando salir todos ilesos.

Una comisión policial de la Comisaría 12da llegó al lugar tras el aviso del CIO 911 y solicitó la intervención de la División Bomberos. Poco después, una dotación trabajó en el sitio hasta sofocar el fuego. Se convocó al personal de la División Criminalística para llevar a cabo las pericias correspondientes que permitan establecer las causas del siniestro. A pesar de los daños materiales en la vivienda, no se registraron víctimas.
a la/s
Labels: , ,

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2024 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - Email: www.noticiasmisiones.com.ar@gmail.com - Todos los derechos reservados.