NOTICIAS MISIONES : Bomberos sofocaron un incendio en una casa del barrio Urquiza en Posadas
En la madrugada de este sábado, un incendio afectó una vivienda ubicada sobre la avenida Urquiza casi Zapiola de Posadas. La rápida reacción del propietario y la intervención de los Bomberos, logró evacuar a tiempo a las personas del lugar y no se registraron heridos.
El hecho ocurrió alrededor de las 5:15, cuando el propietario del inmueble, un hombre de 32 años, se despertó al percibir olor a humo y descubrió que el comedor de su domicilio estaba en llamas. De inmediato, evacuó a su esposa y sus dos hijos, logrando salir todos ilesos.
Una comisión policial de la Comisaría 12da llegó al lugar tras el aviso del CIO 911 y solicitó la intervención de la División Bomberos. Poco después, una dotación trabajó en el sitio hasta sofocar el fuego. Se convocó al personal de la División Criminalística para llevar a cabo las pericias correspondientes que permitan establecer las causas del siniestro. A pesar de los daños materiales en la vivienda, no se registraron víctimas.
El hecho ocurrió alrededor de las 5:15, cuando el propietario del inmueble, un hombre de 32 años, se despertó al percibir olor a humo y descubrió que el comedor de su domicilio estaba en llamas. De inmediato, evacuó a su esposa y sus dos hijos, logrando salir todos ilesos.
Una comisión policial de la Comisaría 12da llegó al lugar tras el aviso del CIO 911 y solicitó la intervención de la División Bomberos. Poco después, una dotación trabajó en el sitio hasta sofocar el fuego. Se convocó al personal de la División Criminalística para llevar a cabo las pericias correspondientes que permitan establecer las causas del siniestro. A pesar de los daños materiales en la vivienda, no se registraron víctimas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario