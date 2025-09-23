Noticias Misiones : Un camión cargado con yerba mate despistó en la ruta 105

Un camión de gran porte que transportaba yerba mate despistó este lunes al mediodía en la Ruta Nacional 105, a la altura del kilómetro 34, en jurisdicción de San José, aunque tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos.



El vehículo involucrado fue un Volvo con acoplado, que circulaba en sentido Posadas–San José. Siendo conducido por un hombres de 42 años, llevando como acompañante a su ayudante de 50 años.



Pese al despiste, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y solo se registraron daños materiales



