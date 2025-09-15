Noticias Misiones

NOTICIAS MISIONES : Campo Grande - camionero resultó herido tras despiste en la Ruta Provincial 8

En la tarde del sábado, cerca de las 19:30, se registró un despiste a la altura del kilómetro 13 de la Ruta Provincial 8, en jurisdicción de Campo Grande, que tuvo como protagonista a un camión de gran porte con semirremolque.


De acuerdo a las primeras averiguaciones, el vehículo, un Mercedes Benz 1735, transportaba una carga de bobinas de papel con destino a la provincia de Buenos Aires cuando, por causas que se tratan de establecer, su conductor perdió el control y terminó al margen de la cinta asfáltica.

El camionero, de 31 años, resultó con excoriaciones y fue trasladado al hospital local para su atención médica.


