Noticias Misiones : Proyecto de Sergio Massa para que los trabajadores no paguen más el impuesto

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó un acto este lunes por la tarde, donde dio detalles sobre el nuevo piso del impuesto a las Ganancias. "Era vergonzoso que los trabajadores paguen este impuesto", comenzó diciendo y remarcó la importancia de "que los trabajadores no pierdan su esfuerzo en ganancias".En esa misma línea, Massa sostuvo: "Mi presidencia estará marcada por la recuperación del salario y el ingreso en la Argentina. Cuando uno tiene una convicción, tiene que predicar con el ejemplo"."Como hace 10 años que vengo planteando y buscando formas para eliminar el impuesto a las Ganancias, para que menos trabajadores paguen impuestos a las Ganancias, es que hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el 1º de octubre un mínimo no imponible de $1.770.000", sostuvo el candidato de Unión por la Patria.Y completó: "En la Argentina solo van a quedar $80.000 gerentes, directores de empresas, jubilados de privilegio o beneficiarios por ser directores de compañías de altos ingresos pagando el impuesto a las Ganancias. Los trabajadores, su salario, sus horas extras, sus viáticos, no pagan más impuesto a las Ganancias".