Noticias Misiones : Misiones pierde dos vuelos de Fly Bondy esta semana por el cepo al dólar

Fuente Nota PRIMERA EDICION

La línea aérea Flybondi informo este martes que “por la falta de autorización para girar pagos al exterior” en dólares, desde esta semana recortará varias de sus frecuencias en el país debido a la falta de aviones, ya que “la compañía no puede realizar el cumplimiento del leasing (arrendamiento) de su flota, así como tampoco el pago de otros servicios especializados que debe contratar en el exterior”.Desde la empresa precisaron que dos de sus aeronaves dejarán de operar desde este miércoles y “no descarta más cancelaciones y demoras en el servicio si la situación no se normaliza”.En el caso de Misiones, ese día no se verá afectada, pero sí los dos siguientes, ya que fueron oficialmente cancelados los vuelos FO5120/1 AEP PSS AEP del jueves 8 (Posadas) y FO5100/1 AEP IGR AEP del viernes 9 (Puerto Iguazú).Quienes habían adquirido por adelantado pasajes para esas frecuencias deberán reprogramar sus vuelos, como alrededor de 5.500 pasajeros de todo el país durante los próximos días, según calculó FlyBondi.“Cabe resaltar que actualmente la aerolínea low cost tiene el 21% de cuota de mercado doméstico y transporta más de 300.000 personas por mes. Además, está llevando adelante desde hace 1 año y medio un plan de inversión y estima que en los próximos dos años generará directa e indirectamente un aporte de 420 millones de dólares a las actividades productivas del país y la región”, plantea el comunicado de la empresa, que -según dicho documento- “viene realizando todas las acciones requeridas por los organismos” y “confía en que la situación se resuelva de forma favorable lo más pronto posible y que el proceso de aprobaciones tenga la agilidad y celeridad que la industria aerocomercial necesita para poder cumplir con los pasajeros y los proveedores“.