Noticias Misiones : Docentes autoconvocados cortaron el puente San Roque González: “Hay especulación en las protestas, a días de las elecciones en Misiones”, dijo el titular del CGE

Docentes autoconvocados cortaron el puente San Roque González: “Hay especulación en las protestas, a días de las elecciones en Misiones”, dijo el titular del CGE



Acerca de la continuidad de las manifestaciones del Frente de los Trabajadores de la Educación en Lucha, que en la mañana de este miércoles procedió a cortar el acceso al puente internacional San Roque González de Santa Cruz que vincula Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación, el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, dijo en declaraciones a C6Digital que el trabajo con las organizaciones sindicales docentes es “permanente”.

Recordó que el año pasado se realizó una tarea “excpecional” para que el sueldo docente no quede por debajo de la inflación con la participación de organismos provinciales, legisladores y gremios. “Hablando con todos los sectores”, apuntó.

“Hay que seguir dialogando y nos sorprende la dureza del paro porque Misiones no ha perdido su posicionamiento en el salario, al contrario, ha podido sostener el salario docente a pesar de una inflación muy alta que está viviendo el país”, observó Galarza.

El titular del CGE sostuvo en tal sentido que apuestan al diálogo para la resolución de los conflictos, “como lo planteó el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha”. “El paro nos parece que no es el camino, me parece que puede haber alguna especulación por las fechas, estamos a muy pocos días de unas elecciones en la provincia y uno no puede dejar de pensar que hay algún tipo de especulación en este sentido también por la dureza de las manifestaciones”, insistió.

El Frente reclama un básico 51.200 pesos, aumento de presupuesto educativo para comedores escolares, arreglo de escuelas.

El corte del tránsito por el viaducto es por tiempo indeterminado, según anticiparon.

Fuente NOTA CANAL SEIS