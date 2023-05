Noticias Misiones : Calendario de ANSES junio 2023: cuándo pagan jubilación, AUH y otros beneficios

Calendario de ANSES junio 2023: cuándo pagan jubilación, AUH y otros beneficios



Las fechas de cobro se determinan a partir del último número del DNI del beneficiario. Jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones.La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de junio 2023 para todas sus prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, por discapacidad, Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único, como las correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción.Los jubilados, además, cobrarán en junio el medio aguinaldo.Las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones se determinan a partir del último número del DNI del beneficiario y, en cada caso, se informa una fecha límite para cobrar las jubilaciones y pensiones.Jubilaciones hasta $70.938DNI terminados en 0: jueves 8 de junioDNI terminados en 1: viernes 9 de junioDNI terminados en 2: lunes 12 de junioDNI terminados en 3: martes 13 de junioDNI terminados en 4: miércoles 14 de junioDNI terminados en 5: jueves 15 de junioDNI terminados en 6: viernes 16 de junioDNI terminados en 7: martes 21 de junioDNI terminados en 8: miércoles 22 de junioDNI terminados en 9: jueves 23 de junioJubilaciones desde $70.9380 y 1 cobran el: lunes 26 de junio2 y 3 cobran el: martes 27 de junio4 y 5 cobran el: miércoles 28 de junio6 y 7 cobran el: jueves 29 de junio8 y 9 cobran el: viernes 30 de junioCuándo cobro las Pensiones no Contributivas junioDNI terminados en 0 y 1 cobran el: jueves 1 de junioDNI terminados en 2 y 3 cobran el: viernes 2 de junioDNI terminados en 4 y 5 cobran el: lunes 5 de junioDNI terminados en 6 y 7 cobran el: martes 6 de junioDNI terminados en 8 y 9 cobran el: miércoles 7 de junioLas Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas se cobran desde el jueves 8 de junio.Las jubilaciones y pensiones suben 20,92% a partir de junio, anunciaron la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía, Sergio Massa. El ajuste corresponde a lo marcado por la Ley de Movilidad mientras que habrá un bono para las jubilaciones y pensiones mínimas de $15 mil en junio, $17 mil en julio y $20 mil en agosto.Asimismo, en junio se paga el medio aguinaldo, por lo que un jubilado de la mínima percibirá $121.407. Además, quienes perciban una jubilación o pensión de hasta dos haberes mínimos también cobrarán un proporcional del refuerzo de hasta $5.000.En tanto, la ANSES también aplicó el aumento a las cuatro categorías de Pensiones no Contributivas (PnC):Pensión no Contributiva por Invalidez;Pensión no Contributiva por Madre de Siete Hijos o más;Pensión por Vejez,Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).Cada una de estas prestaciones se rige en base a un porcentaje que toma como medida el importe de una jubilación mínima:Pensión no Contributiva por Invalidez: toma el 70%;Pensión no Contributiva por Madre de Siete Hijos o más: adopta el 100%;Pensión por Vejez: toma el 70%,Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): adopta el 80%.Un Estado fundido y el BCRA quebrado: ¿a cuánto podrían llegar el dólar y la inflación antes de las PASO?Al aplicar la actualización de monto de haberes para los titulares de las Pensiones no Contributivas (PnC) ANSES en base al porcentaje respectivo, las cifras se ubican de la siguiente manera.PnC por Invalidez: $ 49.656PnC por Madre de 7 hijos: $ 70.938PnC por Vejez: $ 49.656PUAM: $ 56.750Asimismo, con este nuevo aumento, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social pasarán a ser de $13.864 por mes.DNI terminados en 0: jueves 8 de junioDNI terminados en 1: viernes 9 de junioDNI terminados en 2: lunes 12 de junioDNI terminados en 3: martes 13 de junioDNI terminados en 4: miércoles 14 de junioDNI terminados en 5: jueves 15 de junioDNI terminados en 6: viernes 16 de junioDNI terminados en 7: miércoles 21 de junioDNI terminados en 8: jueves 22 de junioDNI terminados en 9: viernes 23 de junio