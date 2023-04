👉 Noticias Misiones : Calendario de pagos de la Anses para mayo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber m铆nimo



馃憠La Anses inform贸 que los calendarios de pagos de mayo para jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, Pensiones No Contributivas y titulares de la Asignaci贸n Universal por Hijo, Asignaci贸n por Embarazo, Asignaciones Familiares, de Pago 脷nico (Matrimonio, Nacimiento y Adopci贸n) y Prestaci贸n por Desempleo.Asimismo, el organismo record贸 que los jubilados y pensionados de la m铆nima reciben la tercera cuota del refuerzo de 15 mil pesos, que decrece hasta los 5000 pesos para los que perciban hasta dos haberes m铆nimos.· DNI terminados en 0: 9 de mayo· DNI terminados en 1: 10 de mayo· DNI terminados en 2: 11 de mayo· DNI terminados en 3: 12 de mayo· DNI terminados en 4: 15 de mayo· DNI terminados en 5: 16 de mayo· DNI terminados en 6: 17 de mayo· DNI terminados en 7: 18 de mayo· DNI terminados en 8: 19 de mayo· DNI terminados en 9: 22 de mayo· DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo· DNI terminados en 2 y 3: 24 de mayo· DNI terminados en 4 y 5: 29 de mayo· DNI terminados en 6 y 7: 30 de mayo· DNI terminados en 8 y 9: 31 de mayo· DNI terminados en 0: 9 de mayo· DNI terminados en 1: 10 de mayo· DNI terminados en 2: 11 de mayo· DNI terminados en 3: 12 de mayo· DNI terminados en 4: 15 de mayo· DNI terminados en 5: 16 de mayo· DNI terminados en 6: 17 de mayo· DNI terminados en 7: 18 de mayo· DNI terminados en 8: 19 de mayo· DNI terminados en 9: 22 de mayo· DNI terminados en 0: 10 de mayo· DNI terminados en 1: 11 de mayo· DNI terminados en 2: 12 de mayo· DNI terminados en 3: 15 de mayo· DNI terminados en 4: 16 de mayo· DNI terminados en 5: 17 de mayo· DNI terminados en 6: 18 de mayo· DNI terminados en 7: 19 de mayo· DNI terminados en 8: 22 de mayo· DNI terminados en 9: 23 de mayoAsignaci贸n por Prenatal y Maternidad· DNI terminados en 0 y 1: 12 de mayo· DNI terminados en 2 y 3: 15 de mayo· DNI terminados en 4 y 5: 16 de mayo· DNI terminados en 6 y 7: 17 de mayo· DNI terminados en 8 y 9: 18 de mayo· Todas las terminaciones de documentos: 8 de mayo al 12 de junioPensiones No Contributivas· DNI terminados en 0 y 1: 2 de mayo· DNI terminados en 2 y 3: 3 de mayo· DNI terminados en 4 y 5: 4 de mayo· DNI terminados en 6 y 7: 5 de mayo· DNI terminados en 8 y 9: 8 de mayoAsignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas· Todas las terminaciones de documentos: 9 de mayo al 12 de junio· DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo· DNI terminados en 2 y 3: 23 de mayo· DNI terminados en 4 y 5: 24 de mayo· DNI terminados en 6 y 7: 29 de mayo· DNI terminados en 8 y 9: 30 de mayo