Noticias Misiones : El ministro de Desarrollo Social de Catamarca murió de un golpe en la cabeza

El ministro de Desarrollo Social de Catamarca murió de un golpe en la cabeza



Juan Carlos Rojas apareció sin vida en su casa, pero había dudas si la muerte se produjo por un ataque. Una segunda autopsia corroboró traumatismos de cráneo y se investiga la hipótesis del homicidio









El ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, apareció sin vida este domingo en la galería de su casa. En una segunda autopsia al cuerpo, la Justicia corroboró que la causa de muerte detectada fue por un “traumatismo de cráneo encefálico”, es decir, un golpe en la cabeza, con lesiones en su cara.



Así lo reveló anoche el fiscal penal de Segunda Nominación de la provincia, Laureano Palacios, quien está a cargo de la investigación. El resultado de la pericia es concluyente y abona la hipótesis de un crimen.



Según el reporte forense, Rojas falleció entre 25 y 30 horas antes del hallazgo del cuerpo. El golpe fatal, que generó una fractura occipital de cráneo, se habría perpetrado el sábado a la mañana, en su domicilio del barrio Parque América, en la zona norte de la capital catamarqueña. Esa conclusión arroja el segundo informe realizado en la morgue municipal.



Aunque las nuevas pruebas apuntan hacia el crimen, el fiscal Palacios consideró que “no están claros los hechos”, pero lo que “sí es contundente es el golpe en la cabeza”, publicó el diario El Ancasti.



Las dudas sobre la muerte de Rojas, ex secretario general de UTHGRA Catamarca, comenzaron con las declaraciones de Luis Barrionuevo, titular del sindicato a nivel nacional. “Desde el primer momento mi preocupación fue por la muerte repentina de él estando bien. Tenemos alta sospechas de que fue golpeado, por cómo se dio. No tiene ninguno de los órganos vitales afectados, así que a esta altura estamos sospechando de que recibió un golpe en el cráneo, porque tiene el cráneo golpeado de atrás”, dijo en el programa radial La Brújula.





Rojas falleció entre las 25 y 30 horas antes del hallazgo del cuerpo



Sin embargo, Palacios insistió que son “varias líneas de investigación” y que “no se descarta ninguna”. De acuerdo a la información revelada, tampoco se violentó ninguna cerradura en la casa de Rojas. En ese marco, el fiscal general Alejandro Dalla Lasta Baroni pidió cautela: “No se descarta ningún móvil. En estas horas hay que ser muy cautos y no acelerar. Un homicidio siempre lleva su tiempo de investigación y de maduración”, expresó.



“Siempre se barajó la hipótesis (del homicidio), por eso se ordenó la segunda autopsia, siguiendo el protocolo. No hay personas demoradas. Estamos haciendo los procedimientos de rigor. No descartamos ninguna hipótesis”, agregó el fiscal.



Este lunes, se hizo el velatorio del ex ministro de Desarrollo Social en la sede del sindicato de gastronómicos local. En la ceremonia participó el gobernador Raul Jalil y Luis Barrionuevo. El mandatario destacó la sensibilidad del dirigente fallecido y dijo públicamente que “despidió a un amigo”.









Raúl Jalil y Luis Barrionuevo estuvieron presentes en la ceremonia velatoria de Juan Carlos Rojas



“La Justicia está investigando para que esto se aclare lo más rápido posible. Quiero agradecer el trabajo que ha hecho el Poder Judicial y también el Ministerio de Seguridad”, destacó el gobernador, que llegó acompañado con Barrionuevo.



Al poco tiempo de conocerse la noticia, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, expresó su pesar por la muerte del colega. “Nuestras condolencias para los seres queridos de Juan Carlos Rojas, quien se desempeñara como Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Catamarca. En su nombre seguiremos trabajando por el Desarrollo Social del pueblo catamarqueño y de toda nuestra Patria”, dijo en su cuenta personal de Twitter.









