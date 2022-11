INTERNACIONALES : La OTAN se reunió de urgencia por la caída de un misil en Polonia

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, convocó de urgencia a la Comisión de Seguridad Nacional / Foto: @MorawieckiM.La alianza militar liderada por Estados Unidos se ha centrado en reforzar sus fuerzas en los países miembros cerca de las fronteras de Rusia y Ucrania para disuadir a Moscú de atacarlos.Luego de que Rusia invadió Ucrania, los Gobierno de Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia iniciaron consultas urgentes bajo el Artículo 4 de la OTAN, que prevé tales conversaciones cuando “se vea amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes”.En caso de que Polonia se considerara a sí misma bajo ataque, podría, solo después de esas consultas y otras reuniones, activar el Artículo 5 del Tratado de Washington.Esta cláusula de defensa colectiva requiere que todos los miembros de la alianza militar acudan en ayuda de cualquier aliado bajo ataque.El incidenteLa caída de un misil en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, se dio en el contexto de un aumento de la ofensiva de Rusia en el este ucraniano.“Misiles rusos alcanzaron hoy a Polonia, el territorio de un país aliado, murieron personas; por favor, acepten nuestras condolencias”, dijo Zelenski y agregó: “Cuanto más tiempo sienta Rusia esta inmunidad, más amenazas habrá contra cualquiera que esté al alcance de los misiles rusos”.Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Rusia refutó las primeras versiones sobre el incidente difundidas en Polonia, que apuntaban a una probable responsabilidad de Moscú: “Las declaraciones de los medios y funcionarios polacos sobre el impacto de misiles rusos en el área de Przewodow es una provocación deliberada”, afirmó, según la agencia TassPor otra parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que investigaba el hecho y también prefirió no atribuírselo a nadie.Antes de que Polonia afirmara que se trató de misiles de fabricación rusa, el vocero del Pentágono, general Pat Ryder, dijo que no tenía información suficiente para confirmar el hecho. “No tenemos información ahora mismo que corrobore que haya habido un ataque con misiles; lo estamos investigando”, dijo en conferencia de prensa y recordó que Estados Unidos tiene “una gran variedad de medios para verificar la información”, por lo que informaría de la situación si se confirmara.Ryder evitó contestar a los periodistas si esta situación podría llevar a invocar la cláusula de defensa mutua de la OTAN. “No voy a especular sobre potenciales situaciones; me limito a gestionar los hechos, así que vamos a tener los hechos y luego actuaremos desde ahí”, aseveró.