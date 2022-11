INFORMACIÓN GENERAL : Elecciones 2023: ya está disponible el Padrón Electoral Provisorio

Se trata de una consulta que podrá realizarse vía web a partir de hoy.

Se trata del primer corte en la lista del universo de electores, que estarán habilitados para emitir su voto en 2023, cuando se definan precandidatos y candidatos para cada categoría, entre ellas presidente y vice.El Padrón Electoral Provisorio es la presentación preliminar de la lista de votantes habilitados para participar en las próximas elecciones. Se trata de una instancia en la que cada persona podrá consultar si está registrado en el listado que será definitivo en 2023.De este modo, en este padrón provisorio (tal como indica su nombre), se podrá verificar el nombre y apellido del elector para certificar que se encuentre incluido en la lista. En caso contrario, deberá reportar esa falla para ser incorporado y así estar habilitado para emitir sufragio.Se trata del primer listado de votantes preliminar que elabora la CNE, en base a los electores habilitados, de acuerdo a la población y cambios en el último tiempo.Se trata de la consulta provisoria y extraordinaria del padrón electoral, para que los jóvenes electores que deban incorporarse por primera vez a los padrones de la elección del año próximo, verifiquen si ya fueron incluidos.Desde la CNE manifestaron que “es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos”, con el fin de “realizar reclamos por errores u omisiones”, con cierto tiempo de antelación y evitar problemas cercanos a la fecha de la votación.La consulta del Padrón Electoral Provisorio también corre para el caso de aquellos electores que no deban figurar en el mismo. Por ejemplo, el caso de personas fallecidas cuya defunción aún no fue registrada por falta de actualización del Registro Nacional de las Personas (Renaper).Por esta razón, en esta oportunidad, la consulta no incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados/as, indicando su sección y circuito electoral.FUENTE NOTA: ÁMBITO.