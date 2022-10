Una decena de barrios de Posadas estarán sin agua durante este martes



El corte del servicio comenzará a las 6 y se extenderá hasta las horas de la tarde debido a que Samsa realizará trabajos de mantenimiento y otras labores.

Durante casi todo este martes, diferentes barrios de la ciudad de Posadas estarán sin agua por corte del servicio debido a que Samsa realizará tareas de mantenimiento preventivo, instalación de una nueva válvula y otros componentes en la Planta Potabilizadora de Miguel Lanús.



La empresa prestadora informó hoy que el servicio de agua potable se verá interrumpido desde las 6 hasta horas de la tarde, sin precisar un tiempo exacto en que terminarán las labores.





De esta manera, los barrios San Jorge, El Progreso, A3-2, Miguel Lanús, Mercado Central, Cocomarola, Aeroclub, Bicentenario, San Isidro y zonas aledañas no tendrán el líquido vital.



No obstante, “las demás estaciones de producción y bombeo operarán de forma normal, brindando el servicio sin interrupciones en la mayor parte de Posadas”, explicó la Samsa.





Asimismo, se comunicó que los usuarios que cuentan con tanque de reserva domiciliario “no tendrán mayores inconvenientes haciendo uso racional del agua potable almacenada, por lo que se recomienda evitar el lavado de vehículos, riego y demás usos no fundamentales en el hogar”.