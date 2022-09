POSADAS : Beneficiarios de Potenciar Trabajo que no cobraron agosto se manifestaron frente a la ANSeS

Un numeroso grupo de personas se concentró en las calle 3 de Febrero y Córdoba con consignas y pancartas, para reclamar por el ajuste aplicado a los Planes Sociales.





Auditorías contables



En los últimos días, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta junto con el de Educación a cargo de Jaime Perczyk y la Jefatura de Gabinete resolvieron dar de baja 40.000 planes Potenciar Trabajo, dado que “es incompatible con el Progresar” según dijeron en Desarrollo Social. A la vez, explicaron que este “proceso de ordenamiento” de los planes sociales forma parte del esquema de auditorías que empezaron a realizar las universidades nacionales en los diferentes ministerios en todo el país.A raíz de esta medida y debido a que muchos trabajadores del Potenciar Trabajo se encontraron con que no tenían depositado el salario correspondiente a sus tareas de agosto, en Posadas este miércoles un numeroso grupo de personas se concentró frente a las oficinas de la ANSeS para visibilizar su reclamo e interrumpió el tránsito durante toda la mañana.Una de las coordinadoras de la agrupación Barrios de a Pie del Sur, Vanina Gutiérrez contó que su organización acompañó a Libres, en vista que el sábado 3 de septiembre, integrantes de Potencia Trabajo no cobraron por la tarea realizada en agosto.“Esta es una muestra más que el ajuste del Gobierno apunta a los que menos tienen. Desde ANSeS y Desarrollo Social dejaron de un dia para el otro sin sus cobro a miles de personas que trabajan y estudian”, señaló la militante.“La excusa esta vez es la incompatibilidad entre los programas Potenciar Trabajo y Progresar, pese a que en los últimos años no hubo inconvenientes”, enfatizó.“Lo más drástico, es que el Gobierno decide dar de baja al programa de mayor monto, arrojando a miles de jóvenes a vivir y a pagar sus estudios con una suma que no supera los $7.400”.El Gobierno impuso este recorte porque, según dijeron, se hizo un cruce de datos con los beneficiarios de planes sociales que realizó no sólo la auditoría de las Universidades sino también la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Allí se detectó que unas 40.000 personas cobraban el plan Potenciar Trabajo y a la vez el programa de becas Progresar.El plan Potenciar Trabajo tiene 1,3 millones de beneficiarios relacionados con cooperativas de trabajo o movimientos sociales. Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios, sociolaborales y la finalidad educativa.Tras la suba del salario mínimo, el Plan Progresar pagará en agosto: $ 23.925, septiembre: $ 25.600, octubre: $ 27.275 y noviembre: $ 28.950.En tanto, el plan Progresar contempla becas de estudio. Los beneficiarios de este programa deben tener desde 16 y 17 años, estar matriculados en una escuela pública de gestión estatal y manifestar el compromiso de volver a la escuela.A la vez, los estudiantes deberán ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con 2 (dos) años o más de residencia legal en el país.Luego del aumento del 15,53% por la actualización del monto del Salario Mínimo Vital y Móvil las becas Progresar pasaron de $ 6.400 a $7.000.