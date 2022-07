CRONOGRAMA : AUH, Tarjeta Alimentar, PNC y jubilados de Anses: ¿quiénes cobran el lunes 1 de agosto?

AUH, Tarjeta Alimentar, PNC y jubilados de Anses: ¿quiénes cobran el lunes 1 de agosto?





👉La Anses confirmó las fechas de pago de agosto para la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y jubilados. En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social otorgará un extra de hasta $18.000 desde el lunes







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará el lunes con el calendario de pagos de agosto 2022, que incluye la entrega de la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilaciones, pensiones y extras por programas sociales.Ya sin el pago de un IFE 4 o Refuerzo de Ingresos, y ante la suba del dólar hoy, el organismo que conduce Fernanda Raverta apunta a continuar apoyando económicamente a las familias más vulnerables del país. En esa línea, desde el lunes se otorgará un monto extra de hasta $18.000 por la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social a titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), según terminación de documento.En tanto, los beneficiarios de la AUH y Asignación por Embarazo recibirán su prestación más el saldo de Tarjeta Alimentar desde el 8 de agosto. La Anses anunciará este mes un incremento en los montos para estos grupos.Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) también empezarán a percibir sus haberes desde la próxima semana.Por otra parte, siguen los pagos de julio de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, vigentes hasta el 11 de agosto para todas las terminaciones de documento.Cobran hoy:Documentos finalizados en 0 y 1: lunes 1 de agostoQuedan por cobrar:Documentos finalizados en 2 y 3: martes 2 de agostoDocumentos finalizados en 4 y 5: miércoles 3 de agostoDocumentos finalizados en 6 y 7: jueves 4 de agostoDocumentos finalizados en 8 y 9: viernes 5 de agostoFecha de cobro de Tarjeta Alimentar agosto 2022Este lunes se acreditará el saldo de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social a las madres de 7 hijos o más que reciban Pensiones No Contributivas (PNC) y tengan DNI terminado en 0 y 1.Tarjeta Alimentar agosto 2022- Personas que cobren la AUH con hijos/as de hasta 14 años inclusive- Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la AUE para Protección Social- Personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad- Madres de 7 o más hijas/os que perciben PNCFecha de cobro AUHDocumentos finalizados en 0: lunes 8 de agostoDocumentos finalizados en 1: martes 9 de agostoDocumentos finalizados en 2: miércoles 10 de agostoDocumentos finalizados en 3: jueves 11 de agostoDocumentos finalizados en 4: viernes 12 de agostoDocumentos finalizados en 5: martes 16 de agostoDocumentos finalizados en 6: miércoles 17 de agostoDocumentos finalizados en 7: jueves 18 de agostoDocumentos finalizados en 8: viernes 19 de agostoDocumentos finalizados en 9: lunes 22 de agostoDocumentos finalizados en 1: jueves 11 de agostoDocumentos finalizados en 2: viernes 12 de agostoDocumentos finalizados en 3: martes 16 de agostoDocumentos finalizados en 4: miércoles 17 de agostoDocumentos finalizados en 5: jueves 18 de agostoDocumentos finalizados en 6: viernes 19 de agostoDocumentos finalizados en 7: lunes 22 de agostoDocumentos finalizados en 8: martes 23 de agostoDocumentos finalizados en 9: miércoles 24 de agostoFecha de cobro jubilados y pensionados con haberes inferiores a $42.178Documentos finalizados en 0: lunes 8 de agostoDocumentos finalizados en 1: martes 9 de agostoDocumentos finalizados en 2: miércoles 10 de agostoDocumentos finalizados en 3: jueves 11 de agostoDocumentos finalizados en 4: viernes 12 de agostoDocumentos finalizados en 5: martes 16 de agostoDocumentos finalizados en 6: miércoles 17 de agostoDocumentos finalizados en 7: jueves 18 de agostoDocumentos finalizados en 8: viernes 19 de agostoDocumentos finalizados en 9: lunes 22 de agostoFecha de cobro jubilados y pensionados con haberes superiores a $42.178Documentos finalizados en 0 y 1: martes 23 de agostoDocumentos finalizados en 2 y 3: miércoles 24 de agostoDocumentos finalizados en 4 y 5: jueves 25 de agostoDocumentos finalizados en 6 y 7: viernes 26 de agostoDocumentos finalizados en 8 y 9: lunes 29 de agostoAnses activará el lunes 8 de agosto y según la terminación del DNI, el pago de un extra de $1.712 únicamente para las y los jubilados que hayan accedido al sistema previsional sin moratoria y con más de 30 años de aportes.Asignaciones Familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas (PNC)A su vez, los beneficiarios de asignaciones familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas (PNC) podrán cobrar el beneficio a partir del 8 de agosto y hasta el 12 de septiembre, sin importar su número de documento.Fecha y lugar de cobro AnsesConsultá todas las fechas de cobro de la Anses:- En anses.gob.ar - En el calendario de pagos de Anses - En Mi Anses, plataforma a la que se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social.